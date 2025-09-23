Sport

Alex Mitriță nu se lasă! I-a răspuns în 7 cuvinte lui Mircea Lucescu, după ce selecționerul i-a transmis „să nu regrete” după retragerea de la națională

Alexandru Mitriță i-a răspuns lui Mircea Lucescu, după afirmația făcută de selecționer cu privire la retragerea fotbalistului de la echipa națională.
23.09.2025 | 10:11
Alexandru Mitriță a reacționat după afirmațiile făcute de selecționerul Mircea Lucescu cu privire la retragerea sa de la echipa națională. FOTO: Sport Pictures

Alexandru Mitriță și-a anunțat oficial retragerea de la echipa națională a României la vârsta de 30 de ani, printr-o scrisoare emoționantă. Selecționerul Mircea Lucescu nu a fost în totalitate de acord cu decizia luată de fotbalist și a afirmat că acesta ar putea să regrete mai târziu acest lucru.

Alexandru Mitriță i-a răspuns lui Mircea Lucescu

Alexandru Mitriță i-a răspuns lui Mircea Lucescu prin intermediul unei postări pe Instagram. „Niciun regret în viață. Doar lecții învățate”, a transmis marți fotbalistul care evoluează momentan în China, pentru Zhejiang Professional. Alexandru Mitriță a strâns 26 de selecții pentru prima reprezentativă a României, marcând 4 goluri.

Alexandru Mitriță i-a răspuns lui Mircea Lucescu. FOTO: Instagram

Alexandru Mitriță s-a aflat pe lista preliminară cu stranieri anunțată de Mircea Lucescu înainte de partidele pe care echipa națională le va disputa în octombrie, duelul amical cu Moldova și partida contra Austriei din preliminariile Cupei Mondiale. Ultimul meci jucat în tricoul echipei naționale de fostul fotbalist al Universității Craiova a fost amicalul cu Canada (0-3), când a intrat pe teren în minutul 74.

Ce a declarat Mircea Lucescu despre retragerea lui Alexandru Mitriță de la echipa națională

După anunțul surprinzător al lui Alexandru Mitriță, Mircea Lucescu a afirmat că nu a discutat cu fotbalistul despre această decizie. „Eu am crezut că el ar fi trebuit să procedeze altfel. A vrut să renunțe, a renunțat. S-a gândit că a luat o decizie în favoarea carierei și familiei lui.

Mie chiar îmi pare rău că a decis așa, dar să nu regrete. Să nu ajungă mai târziu să regrete că a renunțat la echipa națională, mai ales la o vârstă bună pentru a continua să joci la acest nivel.

El a făcut o treabă bună cât timp eu am fost selecționer, dovadă că era convocat și pentru meciurile din octombrie. La talentul pe care îl are, cred că ar fi putut să ajungă mult mai sus, dar cu mai multă disponibilitate de a te sacrifica”, a spus Mircea Lucescu, conform Golazo.

