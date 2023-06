Alex Mitriță, prezentare spectaculoasă la Universitatea Craiova! Detalii despre evenimentul din Bănie: „Să ridicăm din nou Oltenia în picioare”

Universitatea Craiova pregătește zile de sărbătoare pentru revenirea lui Alexandru Mitriță, iar oltenii vor organiza o prezentare spectaculoasă pentru internaționalul român. „Piticul” este așteptat cu sufletul la gură de suporterii „alb-albaștrilor” și speră ca mijlocașul să îi conducă pe „juveți” spre titlul de campioană.

Alex Mitriță, prezentare spectaculoasă la Universitatea Craiova: „Ne-a fost dor de tine! Hai să ridicăm din nou Oltenia în picioare”

, transferul fiind anunțat în exclusivitate de FANATIK. Internaționalul român a renunțat la trei milioane de euro pentru a se întoarce la formația din Bănie după cinci ani petrecuți în afara României.

Speranțele la titlul de campioană sunt din ce în ce mai mari în Bănie după revenirea lui Alex Mitriță, iar oficialii „alb-albaștrilor” îi pregătesc o prezentare oficială pe măsură. Fotbalistul de 28 de ani se va întoarce în mijlocul suporterilor Universității Craiova în Piața „Mihai Viteazul”.

Prezentarea lui Alex Mitriță va avea loc marți, de la ora 19:30, iar oltenii au pregătit mai multe activități pentru suporterii care vor fi prezenți. „Piticul” a semnat un contract valabil trei sezoane cu Universitatea Craiova, iar ambițiile lui Mihai Rotaru pentru sezonul 2022-2023 se anunță mari.

„𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐈𝐎𝐍 𝐈𝐒 𝐁𝐀𝐂𝐊! Alex Mitriță te cheamă în Piața „Mihai Viteazul” marți, de la ora 19:30. Tu ce îi răspunzi? Aici este orașul în care s-a născut. Aici a învățat ce înseamnă iubirea pentru Știința. Aici a trăit cele mai mari bucurii și emoții. «Piticul atomic» revine în locul în care îi bate inima cel mai tare, în ritm de samba. Aici, la Craiova!

Ne-a fost dor de tine, Alex! Știm că și ție de noi! Acum, hai să ridicăm împreună din nou Oltenia în picioare!

De asemenea, vom avea parte și de un turneu special „Și eu vreau să fiu Mitriță” dedicat tuturor puilor de „lei” cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani.

Fii alături de noi și fă primul pas spre echipa fanion a Olteniei, Craiova! Rămâneți cu ochii pe paginile noastre de socializare că vom reveni cu noi amănunte”, se arată în postarea de pe pagina oficială de Facebook a Universității Craiova.

Alex Mitriță și-a anunțat obiectivul la Universitatea Craiova: „De asta am și venit, să câștig campionatul”

și a anunțat că își dorește să ridice trofeul SuperLiga la Universitatea Craiova. Acesta a declarat că a fost aproape de o revenire la formația din Bănie și în vara anului trecut, iar în această vară nu a mai putut rata ocazia să revină la echipa de suflet.

“Am semnat cu Craiova. Am semnat un contract valabil pe trei ani și sunt foarte bucuros. Știți foarte bine ce înseamnă pentru mine această echipă, acest oraș, familia și sunt foarte bucuros că am făcut această alegere. Nu, alegerea aș fi făcut-o de anul trecut.

Am fost foarte aproape să vin de anul trecut, nu s-a putut, dar anul ăsta am zis că nu voi mai rata ocazia. Nu este niciun pas înapoi. Sezonul ăsta tragem tare să nu mai facem greșeala din acest an, să nu ne calificăm în Europa, și cu siguranță vom avea rezultate foarte bune. Cu siguranță.

De asta am si venit, să câştig campionatul. Această echipă merită, acest oraș merită să se bată la un campionat, să câștige iarăși un trofeu și m-aș bucura tare mult să pun piciorul la acest lucru”, a spus Alex Mitriță.