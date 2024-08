, astfel că au părăsit Europa și acum se vor concentra pe campionat. La finalul returului de la Craiova, Alex Mitriță a discutat despre eliminarea din Conference League.

Alex Mitriță, prima reacție după eliminarea din Conference League: “Frustrarea e foarte mare”

Alex Mitriță s-a arătat dezamăgit după eliminarea Universității Craiova din Conference League. În “dubla” cu Maribor, oltenii au pierdut cu 4-3 la general, deși elevii lui Costel Gâlcă au făcut un meci foarte bun pe Ion Oblemenco.

În cadrul flash-interviului de la finalul returului din Conference League, Alex Mitriță a explicat faptul că echipa sa a pierdut calificarea pe două greșeli personale. Totodată, atacantul craiovenilor susține că oltenii se vor concentra de acum pe campionat și vor lupta pentru a lua marele trofeu.

“Suntem supărați. Am făcut un meci bun, am avut două sau trei ocazii de gol. Trebuia să fim mai deștepți, să oprim jocul. Nu cred că s-a pierdut calificarea în acest meci, s-a pierdut în meciul tur.

Aveam mult mai mult timp să întoarcem (n.r. dacă ar fi marcat mai repede), dar s-a văzut, am dominat, am avut atitudine, dar au fost două greșeli care nu trebuiau să fie și am luat două goluri.

Frustrarea e foarte mare, ne doream să ajungem acolo, dar nu avem ce să mai facem. Trebuie să muncim, nu mai avem ce să facem. Trebuie să o luăm de la capăt.

Sunt foarte supărat, nu vreau să vorbesc (n.r. despre ce i-ar trebui Craiovei pentru a deveni mai bună). Trebuie să ne axăm pe campionat, luăm fiecare meci din campionat și încercăm să-l câștigăm”, a declarat Alex Mitriță, potrivit .

Starul Universității Craiova, despre noul selecționer al României

Așa cum a anunțat FANATIK în exclusivitate, . “Il Luce” a fost de acord cu propunerea celor de la FRF. Și are ca obiectiv calificarea “tricolorilor” la Campionatul Mondial din 2026.

Despre noul selecționer al României a discutat și Alex Mitriță. Jucătorul a fost dorit de mulți suporteri și la Campionatul European. Însă, Edi Iordănescu nu l-a chemat la lot pe Starul Universității Craiova: “Mircea Lucescu e un antrenor cu atâtea trofee, naționala avea nevoie de un om cu asemenea experiență”.