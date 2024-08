Alex Mitriță, răspuns neașteptat pentru Basarab Panduru, după Sepsi – Universitatea Craiova 1-2: „Vreau să clarific ceva”

Basarab Panduru l-a criticat pe Alex Mitriță în urmă cu o săptămână, iar „Piticul atomic” nu a rămas dator după Sepsi – Universitatea Craiova, scor 1-2. Mijlocașul grupării din Cetatea Băniei i-a răspuns fostului internațional român.

Alex Mitriță, răspuns pentru Basarab Panduru după Sepsi – Universitatea Craiova 1-2: „Vreau să clarific ceva”

după rezultatul de egalitate cu Petrolul Ploiești. Declarațiile „Piticului atomic” veneau după eliminarea din Conference League și tragedia din familia lui Nicușor Bancu.

Basarab Panduru a reacționat imediat la acea vreme și l-a taxat pe Alex Mitriță pentru declarațiile de la sfârșitul meciului: „Te aștepți la orice, numai zile libere să nu ceară. Băi, e începutul de campionat!”.

Mijlocașul a ținut să îi răspundă lui Basarab Panduru și a dezvăluit motivul pentru care fotbaliștii din Bănie aveau nevoie de o pauză: „A fost un moment greu pentru noi, vreau să clarific ceva pentru că am auzit analiști care spuneau că Mitriță e obosit după trei meciuri.

Am spus că suntem obosiți mentali, veneau după o perioadă grea în care am ieșit din Conference League și a venit acea nenorocire prin care a trecut Bancu. Din această cauză am spus că avem nevoie de două, trei zile libere, să ne revenim mental.

Nu trecem printr-o perioadă foarte bună, Bancu nu trece printr-o perioadă foarte bună. Suntem alături de el, sperăm să îi facem cât mai multe bucurii pe teren, să treacă peste asta”.

Secretul formei lui Alex Mitriță: „Mă simt liber în teren”

„Suntem foarte bucuroși pentru cele trei puncte, nu se supăra nimeni dacă se termina 6-5. A fost un meci deschis, Sepsi este o echipă foarte bună, dar suntem bucuroși că am luat cele trei puncte. Încerc să îmi fac treaba cât mai bine, intru foarte calm în teren.

Îmi văd de treaba mea, las tot ce se întâmplă în afara terenului și astfel mă simt liber în teren. A fost un meci deschis, au stat foarte bine om la om. Important este că am înscris cele două goluri, am câștigat și am luat cele trei puncte.

Veneam după un meci fără șut pe poartă cu Petrolul, era important să marcăm în această seara. Campionatul de abia a început, titlul este departe. Trebuie să acumulăm cât mai multe puncte în această parte, să luăm fiecare meci în parte și să dăm 100%”.

Obiectivul meu este să dau totul pe teren la fiecare meci, prin reușitele mele câștigă echipa și asta este cel mai important. Sunt goluri dedicate familiei mele, pe mâna dreaptă am ceva de la biserică, iar pe stânga am verigheta”, a mai spus mijlocașul Universității Craiova.