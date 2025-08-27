Sport

Alex Mitriță a lăsat China pentru meciul istoric Craiova – Bașakșehir! Veste excelentă pentru fanii Universității. Exclusiv

Alexandru Mitriță, fostul star al Universității Craiova, revine în Bănie! De ce s-a întors fotbalistul în România. Care sunt planurile sale.
Alex Bodnariu
27.08.2025 | 09:30
Mitriță revine la Craiova! Veste excelentă pentru fani.

Fierbe Oltenia cu o zi înainte de duelul de foc din play-off-ul Conference League dintre Universitatea Craiova și Istanbul Başakşehir. Se anunță o atmosferă de senzație pe stadionul Ion Oblemenco. Fanii au primit și o veste bună: Alex Mitriță, jucătorul vândut în această vară de olteni în China, va fi prezent la duelul cu turcii.

Universitatea Craiova și Istanbul Başakşehir se luptă pentru un loc în Conference League

Universitatea Craiova are o șansă uriașă să prindă grupele Conference League după victoria surprinzătoare obținută în Turcia. Echipa lui Mirel a câștigat cu 2-1, însă dubla nu e încă jucată. E nevoie de un meci perfect în Bănie, joi seara.

Fanii au luat cu asalt casele de bilete și platformele online de ticketing pentru a fi siguri că prind un loc pe Ion Oblemenco la meciul dintre Universitatea Craiova și Istanbul Başakşehir. Se anunță sold-out, iar suporterii speră să fie sărbătoare pe stadion după partidă.

Alex Mitriță își va susține foștii colegi din tribune. De ce a revenit fostul fotbalist de la Universitatea Craiova în România

FANATIK a aflat că Alex Mitriță, jucătorul care în ultimii ani a făcut senzație în Bănie, va fi suporter de lux pe Ion Oblemenco. Atacantul a revenit din China întrucât urmează meciurile echipei naționale și nu va rata șansa să își susțină foștii colegi din tribune.

În plus, Alexandru Mitriță încearcă în aceste zile să își rezolve niște probleme cu actele în țară pentru a-și putea lua toată familia în China. Alesia, partenera sa de viață, a postat mai multe filmulețe pe social media. Universitatea Craiova l-a transferat în această vară la Zhejiang Professional F.C. pentru două milioane de euro.

Atacantul român se simte de minune în China. Alex Mitriță i-a lăsat mască pe asiatici de când a ajuns la Zhejiang. În cele 9 meciuri jucate, fotbalistul român a înscris 7 goluri și a contribuit decisiv cu 4 assist-uri. El speră să prindă o convocare din partea selecționerului României, Mircea Lucescu, pentru duelurile cu Cipru și Canada din septembrie.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
