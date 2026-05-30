Alex Mitriță rupe plasele în China! Un nou gol magnific pentru fostul atacant al Universității Craiova. Video

ADVERTISEMENT

Alex Mitriță (31 de ani) își continuă meciurile spectaculoase în Superliga Chinei. Fostul fotbalist al Universității Craiova este mult peste media campionatului și se distrează cu apărătorii adverși meci de meci. În ultima etapă de campionat, românul a înscris din nou un super-gol după o fază individuală de excepție.

Alex Mitriță, gol de excepție în Superliga Chinei

Chinezii au fost uimiți de calitatea excepțională a lui Alexandru Mitriță încă de la primele meciuri. Tehnica sa combinată cu valoarea mediocră a apărătorilor din Superliga Chinei fac fotbalul să pară foarte ușor, tocmai de aceea el și-a căpătat rapid statutul de vedetă a campionatului.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă nu a marcat foarte multe goluri în acest sezon, Mitriță a fost omul cu pasele decisive, iar până la partida de astăzi a înscris doar două goluri, însă și-a servit colegii de șase ori. Cu siguranță, cifrele sale puteau să fie mult mai bune, însă

În meciul cu Henan Songshan Longmen, fostul internațional român și-a demonstrat din nou calitatea. El a primit o pasă în flancul stâng, după care a accelerat până la marginea careului de 16 metri și l-a executat splendid pe portarul adversarilor cu piciorul drept.

ADVERTISEMENT

Super goal, Alexandru Mitrita! — TheFootballZone (@football_t69515)

Ce șanse are Alex Mitriță să revină la U Craiova. Anunțul lui Mario Felgueiras

Chiar dacă Alex Mitriță a fost un jucător decisiv pentru Universitatea Craiova, oltenii nu au putut câștiga campionatul cu el în echipă. Multă lume este de părere că fără superstarul din Bănie fotbaliștii s-au concentrat mai mult pe jocul de echipă, iar acest factor a fost decisiv în eventul din acest sezon.

ADVERTISEMENT

Calificată în preliminariile Ligii Campionilor, Universitatea Craiova trebuie să-și întărească lotul, iar „Nu știu nimic despre Mitriță. Mă bucur foarte mult că a făcut performanță și în China și sincer nu cred că își dorește să revină acum la Craiova”, a declarat directorul sportiv din Bănie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.