Anunţ bombă al FRF: Alex Mitriţă s-a retras de la echipa naţională la 30 de ani! Scrisoarea fotbalistului: „E o decizie luată cu sufletul strâns”

Alexandru Mitriţă a decis să îşi încheie cariera la nivel internaţional la doar 30 de ani. , atacantul lui Zhejiang a anunţat prin intermediul unei scrisori de ce nu mai continuă la echipa naţională.

Alex Mitriţă s-a retras de la echipa naţională la 30 de ani! Scrisoarea fotbalistului: „Un sentiment greu de pus în cuvinte”

Fotbalistul e de părere că este cea mai bună decizie pentru viitorul şi pentru familia sa, unul dintre factori fiind ş , pe care era nevoit să le parcurgă pentru a onora convocările:

„După aproape 14 ani de când am îmbrăcat pentru prima dată tricoul unui lot național și mai bine de 7 ani de la debutul la prima reprezentativă, a venit momentul să iau o decizie grea, dar necesară: mă retrag de la echipa națională a României.

Îmi amintesc cu emoție acea primă convocare la un lot de juniori. Eram un copil cu visuri mari, care simțea că lumea fotbalului i se deschide în față. Emoțiile trăite atunci au fost atât de intense încât și astăzi, după atâția ani, le simt la fel de vii.

Mai târziu, când am debutat la prima reprezentativă, am simțit cu adevărat că sunt fotbalist. Să îți auzi imnul și să știi că porți pe umeri speranța și mândria unei țări întregi e un sentiment greu de pus în cuvinte, dar pe care nu îl voi uita niciodată.

„E o decizie luată cu sufletul strâns, dar cu convingerea că este cea mai bună pentru mine și familia mea”

Astăzi, la 30 de ani, mă aflu într-un moment al carierei în care trebuie să fac alegeri dificile. Joc în China, iar distanțele sunt uriașe. Drumurile lungi și timpul scurt fac extrem de dificilă prezența constantă la echipa națională. În plus, știu că mai am doar câțiva ani de carieră la nivel înalt și simt nevoia să îmi îndrept toată energia spre viitorul meu și al familiei mele.

E o decizie luată cu sufletul strâns, dar cu convingerea că este cea mai bună pentru mine și familia mea în acest moment al vieții mele. De aceea, vă rog să îmi respectați decizia fără a crea în jurul acesteia speculații fără adevăr. Nu mi-ar face bine nici mie, nici echipei naționale, care are nevoie de liniște și susținere totală pentru a-și atinge obiectivele.

„Chiar dacă nu voi mai fi pe teren în tricoul României, voi rămâne un suporter al echipei naționale”

Vreau să le mulțumesc selecționerilor alături de care am avut onoarea să lucrez. Fiecare dintre ei m-a ajutat să cresc, să învăț și să dau tot ce am mai bun pentru culorile României. Le mulțumesc și tuturor oamenilor din staff cu care am colaborat, au fost mereu alături de mine la nevoie.

Le mulțumesc colegilor mei, cu care am împărțit vestiarul, bucuriile și dezamăgirile, dar mai ales momentele unice care ne vor lega pe viață. Și mai presus de toate, vă mulțumesc vouă, suporterilor.

Fără voi, fotbalul nu ar avea aceeași frumusețe. V-am simțit mereu aproape, fie că am jucat acasă, fie că am fost departe, și fiecare încurajare a voastră a însemnat enorm pentru mine.

Naționala va rămâne mereu în inima mea. Chiar dacă nu voi mai fi pe teren în tricoul României, voi rămâne un suporter al echipei naționale și voi trăi cu aceeași emoție fiecare meci al tricolorilor. Hai, România!

Cu respect și recunoștință,

Alexandru Mitriță”

Marele regret internaţional: nu a fost convocat la Euro 2024

Alexandru Mitriţă a debutat în echipa naţională pe 24 martie 2018 într-un meci amical cu Israel. A strâns 24 de selecţii sub tricolor, reuşind să marcheze patru goluri. Ultimul meci în tricoul echipei naţionale a fost în amicalul împotriva Canadei, când a evoluat 16 minute. În meciul cu Cipru nu a fost folosit deloc.

Marele regret al carierei lui Alex Mitriţă a fost faptul că nu a prins lotul pentru Euro 2024, însă Edi Iordănescu a luat atunci decizia de a merge pe grupul care a obţinut calificarea. Atacantul nu a ezitat să îşi declare dezamăgirea pentru că a ratat convocarea.