Alex Mitriță, show total în prima etapă din SuperLiga Chineză! Gol și pasă de gol în doar 22 de minute. Video

Alex Mitriță a început perfect noul sezon din campionatul Chinei, cu gol și pasă de gol! Fosta extremă de la Universitatea Craiova continuă să facă spectacol în tricoul lui Zhejiang
Ciprian Păvăleanu
08.03.2026 | 11:01
Alex Mitriță a dat gol și assist la debutul în noul sezon din campionatul Chinei. Foto: X
Noul sezon din campionatul Chinei a început, iar Alex Mitriță a luat deja cu asalt porțile adverse! „Piticul” a dat gol și pasă de gol încă din prima repriză a meciului Zhejiang Professional – Qingdao West Coast, câștigat în final de echipa românului cu scorul de 2-0.

Alex Mitriță își continuă forma din sezonul trecut! Debut furtunos al românului

În prima etapă din SuperLiga Chinei, Zhejiang Professional, echipa lui Alex Mitriță, a întâlnit-o pe Qingdao West Coast. Ambele echipe au terminat la mijlocul clasamentului în sezonul trecut, la doar două puncte diferență una de cealaltă.

Totuși, în prima repriză a meciului direct din noul sezon, Alex Mitriță a făcut ca diferența valorică dintre cele două formații să pară mult mai mare. De doar 19 minute a avut nevoie românul pentru a fi decisiv, atunci când i-a oferit un assist superb venezueleanului Saul Guarirapa.

22 de minute mai târziu, Mitriță a fost cel care a marcat și a dublat avantajul echipei sale. Românul a primit o pasă în marginea careului, a evitat elegant un adversar și a tras puternic la colțul scurt, de la o distanță de 18 metri. Astfel, extrema stângă își continuă forma bună de sezonul trecut și își consolidează statutul de vedetă la Zhejiang, după ce a fost unul dintre cei mai buni jucători ai campionatului în 2025.

Mitriță a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui Zhejiang în sezonul trecut. Cifrele românului

Alexandru Mitriță a părăsit Universitatea Craiova la finalul sezonului trecut și li s-a alăturat chinezilor de la Zhejiang la sfârșitul lunii iunie, adică la câteva luni bune de la startul campionatului. Totuși, în cele 16 meciuri pe care le-a jucat pentru echipa sa, Mitriță a reușit să-și pună puternic amprenta.

Fostul jucător al Universității Craiova s-a impus imediat în echipă și a început să fie decisiv încă de la debut. În medie, Alex Mitriță a reușit să aibă aproape o contribuție ofensivă pe meci. El a înscris de 8 ori și a oferit 7 pase de gol pentru Zhejiang Professional în stagiunea precedentă.

