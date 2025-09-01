Alex Mitriță și-a decis viitorul după transferul în China: „Sigur voi accepta”

Alexandru Mitriță s-a transferat în această perioadă de mercato în China, la Zhejiang Professional, în schimbul a 2 milioane de euro. Fostul jucător de la Universitatea Craiova a impresionat la noua sa formație și astfel că a fost chemat și de Mircea Lucescu la echipa națională, această informație fiind oferită în exclusivitate de FANATIK. Deși se află de puțin timp în Chinese Super League, „Piticul Atomic” și-a hotărât deja viitorul.

ADVERTISEMENT

Alex Mitriță vrea să continui la Zhejiang Professional

, pentru ca soția și copiii să îl poată însoți în China. Cum jucătorul a impresionat la Zhejiang Professional, acesta a mărturisit că nu ar spune „nu” la o eventuală ofertă de prelungire. „Piticul Atomic” a fost numit „Fotbalistul Lunii Iulie” în Chinese Super League și a transmis că nu se aștepta ca nivelul competițional de acolo să fie atât de ridicat.

„Am început foarte bine. Sunt un tip care dacă nu e bine mental nu are rezultate. Am 7 goluri marcate, înseamnă că sunt foarte bine mental, că îmi place ce se întâmplă acolo. Sunt bucuros de cum am fost primit acolo. Sunt fericit.

ADVERTISEMENT

E un nivel foarte ridicat, cu echipe puternice care joacă un fotbal ofensiv, sunt jucători de valoare. În gândul meu a fost când am ajuns acolo că nu e un campionat puternic. Din contră, este un campionat foarte puternic și chiar mă bucur că am ajuns acolo.

Am ajuns foarte repede, cu două zile înainte de meci. Am intrat în meci și am dat două goluri. Totul mi-a plăcut de la început. Vreau să joc cât mai mult în China, cât am contract. Dacă va veni o propunere de prelungire, cu siguranță voi accepta. Mă simt foarte bine acolo”, a declarat Alex Mitriță, conform .

ADVERTISEMENT

Alex Mitriță, în lotul României pentru meciurile din luna septembrie

Echipa națională de fotbal a României va disputa două meciuri în luna septembrie, în fața Canadei și a primei reprezentative din Cipru. , iar lotul întreg arată astfel:

ADVERTISEMENT

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

ADVERTISEMENT

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți