Alex Mitriță, spectaculos din nou în China! Internaționalul român a fost printre cei mai buni din Meizhou Hakka – Zhejiang Professional

Alexandru Mitriță își continuă evoluțiile bune în China. Mijlocașul a primit una dintre cele mai bune note în Meizhou Hakka - Zhejiang Professional 2-2.
Iulian Stoica
24.08.2025 | 19:03
Alex Mitriță, spectaculos în ultima etapă din China. Sursă foto: Facebook Zhejiang Professional.

Alexandru Mitriță s-a transferat în această perioadă de mercato în China, la Zhejiang Professional. În ultimul meci, mijlocașul plecat de la Universitatea Craiova a fost printre cei mai buni de pe teren, iar nota primită la final a fost una demnă de un jucător decisiv.

Alex Mitriță, spectaculos din nou în China! Mijlocașul a fost printre cei mai buni de pe teren în ultimul meci

De la momentul transferului la Zhejiang Professional, Alexandru Mitriță și-a demonstrat calitățile excelente și astfel că el a fost desemnat jucătorul lunii iulie în campionatul chinez.

Forma jucătorului se află într-o ascensiune continuă și acest lucru s-a demonstrat în ultima etapă. Deși nu a avut o contribuție decisivă în Meizhou Hakka – Zhejiang Professional, scor 2-2, jucătorul venit de la Universitatea Craiova a fost unul dintre cei mai buni de pe teren, iar nota de la final demonstrează acest lucru.

Concret, Alexandru Mitriță a primit nota 7,7 din partea Flashscore după ultima rundă din campionat, a doua cea mai bună din ambele echipe. Doar Franko Andrijasevic, marcator a două goluri, a fost notat cu 8,1, o recenzie puțin superioară fotbalistului român.

 

Mircea Lucescu, convocare pentru Mitriță în luna septembrie

Echipa națională a României va disputa două meciuri la începutul lunii septembrie, o partidă amicală împotriva Canadei, pe 5 septembrie, dar și un nou duel împotriva lui Cipru, acesta fiind programat doar 4 zile mai târziu, în data de 9 septembrie.

Cum Alexandru Mitriță a impresionat de la momentul mutării în China, Mircea Lucescu nu a rămas indiferent și astfel că a decis ca mijlocașul oltean să facă parte din lotul „tricolorilor” pentru duelurile din începutul acestei toamne. Informația a fost oferită în exclusivitate de FANATIK, Horia Ivanovici dezvăluind acest lucru în direct la FANATIK SUPERLIGA.

  • 4 milioane de euro este cota de piață a lui Alexandru Mitriță
  • 7 goluri și 4 assisturi are românul în 9 meciuri disputate la Zhejiang Professional
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
