Alex Mitriță, spectaculos din nou în China! Internaționalul român a fost printre cei mai buni din Meizhou Hakka – Zhejiang Professional

Alexandru Mitriță s-a transferat în această perioadă de mercato în China, la Zhejiang Professional. În ultimul meci, mijlocașul plecat de la Universitatea Craiova a fost printre cei mai buni de pe teren, iar nota primită la final a fost una demnă de un jucător decisiv.

Forma jucătorului se află într-o ascensiune continuă și acest lucru s-a demonstrat în ultima etapă. Deși nu a avut o contribuție decisivă în Meizhou Hakka – Zhejiang Professional, scor 2-2, jucătorul venit de la Universitatea Craiova a fost unul dintre cei mai buni de pe teren, iar nota de la final demonstrează acest lucru.

Concret, Alexandru Mitriță a primit nota 7,7 din partea Flashscore după ultima rundă din campionat, a doua cea mai bună din ambele echipe. Doar Franko Andrijasevic, marcator a două goluri, a fost notat cu 8,1, o recenzie puțin superioară fotbalistului român.

Mircea Lucescu, convocare pentru Mitriță în luna septembrie

Echipa națională a României va disputa două meciuri la începutul lunii septembrie, o partidă amicală împotriva Canadei, pe 5 septembrie, dar și un nou duel împotriva lui Cipru, acesta fiind programat doar 4 zile mai târziu, în data de 9 septembrie.

Cum Alexandru Mitriță a impresionat de la momentul mutării în China, Mircea Lucescu nu a rămas indiferent și astfel că a decis ca mijlocașul oltean să facă parte din lotul „tricolorilor” pentru duelurile din începutul acestei toamne.

