Alex Musi a vorbit despre FCSB din cantonamentul echipei naționale: „A fost un moment ciudat”. Video

Naționala de juniori a României își începe pe 5 septembrie drumul către Campionatul European. Tricolorii mici vor debuta în grupa preliminară cu Kosovo pe teren propriu, iar în acest start de sezon, așteaptă cu nerăbdare campania de calificare.

ADVERTISEMENT

Alexandru Musi, convocat la naționala de juniori a României. „Trebuie să fim uniți, să fim o familie”

Alexandru Musi a vorbit despre , dar și despre transferul său de la FCSB la Dinamo. Tânărul atacant român speră să își continue evoluțiile foarte bune și la echipa națională.

„Mă bucur că am avut evoluții bune la club. Am venit încrezător la echipa națională. Sper să facem treabă bună, să ieșim sănătoși, că asta este cel mai important. (n.r. mutarea de la FCSB la Dinamo) A fost un moment ciudat. Am simțit-o ca un feeling ciudat. Încerc să nu mă gândesc la asta, să-mi fac treaba pe teren. Nu mă gândesc ce se scrie în presă, că am jucat la FCSB și că acum sunt la Dinamo. Vreau să-mi fac treaba.

ADVERTISEMENT

(n.r. de meciul cu Kosovo) O partidă foarte grea. Trebuie să mergem acolo concentrați, să ne antrenăm cât mai bine până la meci. Dacă vom fi 100%, vom lua cele 3 puncte. (n.r. de calificare) Avem șanse mari. Plecăm cu șanse mari, ținând cont că anul trecut România a jucat la EURO. Sper din tot sufletul să ne calificăm și noi și să ducem România în fotbalul mare, cum am fost mereu.

Nu mă gândesc să fiu lider. Eu zic că forța grupului face diferența. Trebuie să fim uniți, să fim o familie. Nu trebuie să fie unul mai presus decât altul. Asta a făcut diferența și la U20. Am fost o familie și asta ne-a ajutat foarte mult”, a precizat Alexandru Musi.

ADVERTISEMENT

Alexandru Musi: „Presiunea există, mai ales că sezonul trecut România a fost la EURO”

În plus, fotbalistul de la Dinamo a spus și câteva cuvinte despre selecționerul echipei naționale de juniori, Costin Curelea. Alexandru Musi a declarat că are o colaborare foarte bună cu tehnicianul și speră ca rezultatele pozitive să vină cât mai repede.

ADVERTISEMENT

„(n.r. de Costin Curelea) Ca persoană, este un om de nota 10. Ne-a dat încredere la toți. Ca antrenor, este unul foarte bun, am avut rezultate bune cu el. A făcut treabă bună, sper să facem și anul acesta.

(n.r. de neconvocarea de la EURO 2025) Am fost puțin dezamăgit, dar nu am avut de ce să mă plâng, deoarece la echipa de club nu am jucat foarte mult. Am avut niște probleme acolo și nu aveam de ce să fiu dezamăgit.

ADVERTISEMENT

Presiunea există, mai ales că sezonul trecut România a fost la EURO. Trebuie să dăm totul pentru România, asta e cel mai important”, a mai declarat Alexandru Musi într-un interviu pentru FRF TV.