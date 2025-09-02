Sport

Alex Musi a vorbit despre FCSB din cantonamentul echipei naționale: „A fost un moment ciudat”. Video

Alexandru Musi, declarații în forță înainte de debutul României în grupa preliminară pentru EURO U21. „Trebuie să mergem acolo concentrați”.
Alex Bodnariu
03.09.2025 | 00:04
Alex Musi a vorbit despre FCSB din cantonamentul echipei nationale A fost un moment ciudat Video
ULTIMA ORĂ
Alexandru Musi a vorbit despre perioada petrecută la FCSB în cantonamentul echipei naționale a României. Foto: captură FRF TV.

Naționala de juniori a României își începe pe 5 septembrie drumul către Campionatul European. Tricolorii mici vor debuta în grupa preliminară cu Kosovo pe teren propriu, iar Alexandru Musi, fotbalistul care a impresionat la Dinamo în acest start de sezon, așteaptă cu nerăbdare campania de calificare.

ADVERTISEMENT

Alexandru Musi, convocat la naționala de juniori a României. „Trebuie să fim uniți, să fim o familie”

Alexandru Musi a vorbit despre duelul cu Kosovo de pe 5 septembrie, dar și despre transferul său de la FCSB la Dinamo. Tânărul atacant român speră să își continue evoluțiile foarte bune și la echipa națională.

„Mă bucur că am avut evoluții bune la club. Am venit încrezător la echipa națională. Sper să facem treabă bună, să ieșim sănătoși, că asta este cel mai important. (n.r. mutarea de la FCSB la Dinamo) A fost un moment ciudat. Am simțit-o ca un feeling ciudat. Încerc să nu mă gândesc la asta, să-mi fac treaba pe teren. Nu mă gândesc ce se scrie în presă, că am jucat la FCSB și că acum sunt la Dinamo. Vreau să-mi fac treaba.

ADVERTISEMENT

(n.r. de meciul cu Kosovo) O partidă foarte grea. Trebuie să mergem acolo concentrați, să ne antrenăm cât mai bine până la meci. Dacă vom fi 100%, vom lua cele 3 puncte. (n.r. de calificare) Avem șanse mari. Plecăm cu șanse mari, ținând cont că anul trecut România a jucat la EURO. Sper din tot sufletul să ne calificăm și noi și să ducem România în fotbalul mare, cum am fost mereu.

Nu mă gândesc să fiu lider. Eu zic că forța grupului face diferența. Trebuie să fim uniți, să fim o familie. Nu trebuie să fie unul mai presus decât altul. Asta a făcut diferența și la U20. Am fost o familie și asta ne-a ajutat foarte mult”, a precizat Alexandru Musi.

ADVERTISEMENT
VIDEO Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară,...
Digi24.ro
VIDEO Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți dau ție explicații!”

Alexandru Musi: „Presiunea există, mai ales că sezonul trecut România a fost la EURO”

În plus, fotbalistul de la Dinamo a spus și câteva cuvinte despre selecționerul echipei naționale de juniori, Costin Curelea. Alexandru Musi a declarat că are o colaborare foarte bună cu tehnicianul și speră ca rezultatele pozitive să vină cât mai repede.

ADVERTISEMENT
Unde a plecat Vlad Chiricheș, după ce Gigi Becali l-a anunțat că nu...
Digisport.ro
Unde a plecat Vlad Chiricheș, după ce Gigi Becali l-a anunțat că nu va mai juca la FCSB

„(n.r. de Costin Curelea) Ca persoană, este un om de nota 10. Ne-a dat încredere la toți. Ca antrenor, este unul foarte bun, am avut rezultate bune cu el. A făcut treabă bună, sper să facem și anul acesta.

(n.r. de neconvocarea de la EURO 2025) Am fost puțin dezamăgit, dar nu am avut de ce să mă plâng, deoarece la echipa de club nu am jucat foarte mult. Am avut niște probleme acolo și nu aveam de ce să fiu dezamăgit.

ADVERTISEMENT

Presiunea există, mai ales că sezonul trecut România a fost la EURO. Trebuie să dăm totul pentru România, asta e cel mai important”, a mai declarat Alexandru Musi într-un interviu pentru FRF TV.

Assad a plecat din România! Atacantul Universității Craiova, decizie de ultimă oră după...
Fanatik
Assad a plecat din România! Atacantul Universității Craiova, decizie de ultimă oră după ce a ratat convocarea la echipa națională
Rapid forțează un nou transfer! Anunțul lui Victor Angelescu: „Nu reușești fără un...
Fanatik
Rapid forțează un nou transfer! Anunțul lui Victor Angelescu: „Nu reușești fără un grup”
David Popovici l-a găsit în sfârșit pe omul pe care îl căuta de...
Fanatik
David Popovici l-a găsit în sfârșit pe omul pe care îl căuta de aproape o lună și despre care spunea: „Vreau să-l cinstesc”. Foto
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
ULUITOR! Relația secretă dintre finanțatorul fostei echipe a lui Săpunaru și soția jucătorului:...
iamsport.ro
ULUITOR! Relația secretă dintre finanțatorul fostei echipe a lui Săpunaru și soția jucătorului: 'O tipă faină! O chemam și...'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!