Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Alex Musi, atenţionat de Adi Mutu după ce a aruncat banderola de la naţională: „Nu e o stradă pe care să meargă! O pun pe seama tinereţii”

Adrian Mutu a lansat un avertisment pentru fotbalistul lui Dinamo, Alex Musi, după gestul făcut în timpul meciului disputat recent de naționala U21.
Bogdan Mariș
18.09.2025 | 22:00
Adrian Mutu a reacționat după gestul nepotrivit pe care Alex Musi l-a făcut la echipa națională de tineret. FOTO: colaj Fanatik

Alex Musi a ieșit în evidență într-un mod negativ în timpul partidei pe care România U21 a câștigat-o cu 2-0 contra reprezentativei similare din San Marino. Fotbalistul lui Dinamo a avut o reacție nervoasă în momentul în care a fost schimbat, aruncând banderola de căpitan. Adrian Mutu a condamnat gestul tânărului fotbalist într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mutu, avertisment pentru Alex Musi după gestul făcut la naționala U21

Alex Musi s-a adaptat bine la Dinamo, unde a avut un start pozitiv după transferul de la rivala FCSB, reușind să marcheze în derby-ul câștigat cu 4-3 contra „roș-albaștrilor”. Evoluțiile tânărului fotbalist au dezamăgit oarecum mai apoi, iar acesta a ieșit în evidență într-un mod negativ la echipa națională U21.

Adrian Mutu a vorbit despre evoluțiile lui Musi, dar și despre gestul făcut de acesta în meciul naționalei de tineret. „Musi a avut o perioadă bună, mi se pare că acum stagnează pe undeva, mă așteptam la mult mai mult. A avut niște meciuri bune. E un jucător care e mai decisiv decât a fost la FCSB în trecut. 

Am văzut că și-a cerut scuze pentru acel gest, eu cred că a fost un moment de frustrare, nu cred că are legătură cu antrenorul Curelea. Condamn acel gest, indiferent cine ți-a cerut, puteai să faci câțiva metri să dai banderola. Orice banderolă e importantă, dar atunci când vorbim de echipa națională e și mai importantă”, a afirmat „Briliantul” la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mutu, mesaj pentru Alex Musi: „Nu e o stradă pe care el ar trebui să meargă”

Fostul mare atacant e de părere că Alex Musi va trece peste acest moment neplăcut, din care tânărul fotbalist va trage învățăminte. „N-a fost un gest care îi face cinste, dar hai să o punem pe seama tinereții și a nervozității de moment. Eu cred că dacă e băiat inteligent, așa cum cred eu că e, va învăța din acest episod și nu îl va mai repeta, pentru că nu e o stradă pe care el ar trebui să meargă.

Nu așa iese în evidență, ci prin alte lucruri pe care le face pe teren. Nu trebuie nici să-l condamnăm. E și tânăr, l-am văzut și aseară (n.r. după partida Petrolul – Dinamo 0-3) la flash-interviu, părea sincer atunci când și-a cerut scuze, trebuie să trecem peste”, a declarat Adrian Mutu în exclusivitate pentru FANATIK.

