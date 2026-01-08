Alex Musi, declarație sinceră după 6 luni la Dinamo: „Auzisem altceva!”. Ce a vorbit cu tatăl său înainte de debut

ADVERTISEMENT

După ce a avut o perioadă dificilă la FCSB, unde nu a jucat foarte mult, Alexandru Musi a fost surprins de modul în care l-au primit suporterii lui Dinamo, dat fiind faptul că venea de la cea mai mare rivală.

Alex Musi nu s-a ferit de cuvinte la 6 luni după transferul de la FCSB la Dinamo

Alexandru Musi a remarcat că a fost ajutat de către Zeljko Kopic și a lăudat atmosfera care există la formația bucureșteană.

„Mă simt foarte, din primul cantonament m-au primit băieții foarte bine. Simt că sunt de 5 ani aici și cred că asta face diferența și pe teren. Îmi dă încredere, moral, și asta mă ajută foarte mult. Acum văd și eu cum e la Dinamo, cum e în cadrul clubului, e total diferit față de ce auzim.

Un club iubit de toată țara, un club frumos, cu niște antrenori de calitate care ne ajută să ne dezvoltăm de la antrenament la antrenament și de la meci la meci”, a spus Alexandru Musi la .

Ce a discutat Alex Musi cu tatăl său înainte de primul meci pe teren propriu pentru Dinamo

Musi a dezvăluit cum a fost debutul său pe teren propriu la partida dintre Dinamo și FC Botoșani, din etapa a doua a SuperLigii, terminată la egalitate, 0-0. Acesta a vorbit cu tatăl său și a convenit că are nevoie de o prestație bună pentru a fi adoptat de către suporteri.

„Chiar vorbeam cu tata înainte de meciul cu Botoșani, când am jucat acasă. Îmi spune să fac un meci bun, să mă primească bine suporterii, să fie toată lumea fericită. Mă bucur că am reușit asta, din păcate nu am reușit să câștigăm, dar suporterii m-au primit bine”, a mai spus jucătorul „câinilor”.

Alexandru Musi a atras atenția cluburilor din străinătate. Andrei Nicolescu a dezvăluit totul

, iar ofertele nu au întârziat să apară. exclusiv pentru FANATIK că pentru jucătorul formației bucureștene au fost deja propuneri la ordinul milioanelor de euro, însă oficialii trupei bucureștene nu au considerat că este momentul potrivit pentru a accepta vreo ofertă.

„A venit ceva pentru Musi în această iarnă, dar nu e transferabil. Din Turcia a fost. Erau bani buni pentru România, dar nu făcea sens. Bine, dacă e vreo ofertă care sparge pragul psihologic al acționarilor atunci se poate face un transfer, dar acum nu e cazul. Nu ar ajuta nici clubul, nici jucătorul, să plece acum”, a spus Andrei Nicolescu.