Alex Musi, deconspirat de iubită! Ce înseamnă gestul făcut după golul marcat la Craiova: „Răspunsul la rugăciuni”

Alexandru Musi (21 de ani) a avut o dedicație specială după ce Fostul jucător de la FCSB a făcut un gest care a fost lămurit de iubita lui.

Ce înseamnă gestul lui Musi de după golul cu Craiova „Inimă din inima mea”

Alex Musi a celebrat golul de pe „Ion Oblemenco”, cu care a deschis scorul în , într-un mod brevetat cu zeci de ani în urmă de fotbaliști mari. Internaționalul român de tineret a băgat mingea sub tricou, semn că în viața sa va avea loc un eveniment major.

Cea care a risipit incertitudinea a fost iubita lui Musi, care a confirmat, prin intermediul rețelelor de socializare, că este însărcinată. Partenera fotbalistului de la Dinamo se numește Antonia și a transmis că îi va dărui un copil lui Alex Musi și a dezvăluit sentimentele care o încearcă.

„Abia aștept momentul când veni veni pe lume copilul nostru mult așteptat… știu că atunci când va veni momentul să te țin în brațe nimic nu va mai conta.

Ești cel mai frumos început al nostru și răspunsul la rugăciuni, inimă din inima mea”, a fost mesajul care a însoțit postarea Antoniei de pe rețelele de socializare.

La aceasta, iubita lui Alex Musi a adăugat o fotografie cu extrema stângă de la Dinamo, dar și o ecografie care să ateste faptul că urmează să aducă pe lume un copil.

„Familia Dinamo se mărește”

Reușita lui Musi din viața personală a fost sărbătorită și de clubul din „Ștefan cel Mare”. Pe Facebook, Dinamo a postat un mesaj pentru Alex și Antonia și două fotografii cu „șeptarul” din meciul din Bănie. „Familia Dinamo se mărește! Alexandru Musi cu un gol urmat de cea mai frumoasă celebrare”, au scris „câinii roșii”.

Felicitări pentru viitorii părinți

Cei care îi apreciază și le urmăresc activitatea pe Internet Antoniei și lui ALex au ținut să le transmită mesaje de felicitare în secțiunile de comentarii.

„Bravo, Musi, ai marcat cel mai valoros gol al vieții tale. Doamne ajută și sarcină ușoară soției tale”, „Felicitări pentru ambele reușite!”, „Sarcină ușoară, Dumnezeu să vă binecuvânteze frumoșilor, sarcină ușoară surioara mea, naștere ușoară, abia așteptăm să vă vedem, cea mai frumoasă mămică o să fii”, au fost câteva dintre reacțiile savuroase ale internauților.