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Alexandru Musi (22 de ani) a vorbit la superlativ despre Nuno Campos (51 de ani), noul antrenor de la Dinamo. Fostul jucător de la FCSB e încântat de tehnicianul lusitan, care i-a luat locul înainte de startul sezonului lui Zeljko Kopic (49 de ani).

Alexandru Musi l-a „înțepat” pe Zeljko Kopic și l-a lăudat pe Nuno Campos

Alexandru Musi a fost doar spectator și nu a putut să fie pe teren la victoria care i-a adus pe „câini” pe locul 1 în SuperLiga României. FANATIK a anunțat în exclusivitate că Musi va lipsi cel puțin o lună de pe gazon. „Pe locul 1 se simte foarte bine. Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, să spunem că e luat campionatul.

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Trebuie să luăm meci cu meci, să câștigăm toate meciurile, să fim o familie. Cu siguranță rezultatele vor veni până la final și atunci se va vedea. Cu domnul Campos e foarte bine. A schimbat sistemul, un sistem care ne avantajează. mai ales pe cei tineri. Putem juca multe poziții, învățăm de la antrenament la antrenament mai multe și chiar ne ajută foarte mult. Eu am rămas surprins cum le explică celor tineri. Te ia, te pune în teren, explică, îți oferă din timpul lui. Probabil asta te face să joci și mai bine.

(n.r. – Genul de antrenor pedagog?) Da. Poate să fie ca un frate mai mare sau chiar un tată. Dar te ajută foarte mult și te învață foarte multe.

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La început a fost mai dificil? Da, a fost mai dificil pentru toți. Am schimbat sistemul, poziții noi, jucători noi și trebuia să ne adaptăm cu toții. Dar ne-am adaptat într-un timp scurt. Mă bucr că merge echipa bine. De când am ajuns eu la Dinamo echipa e într-o creștere. De la meci la meci se leagă mai multe între noi, suntem mai familie și asta e tot ce contează.

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Avem și jucători care știu să țină mingea. Avem atacul bun. Avem o competiție între noi… Dacă nu era o competiție poate altfel erau și antrenamentele, dar când e o competiție între toți e foarte bine.

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(n.r. – Nuno Campos a ridicat tonul?) Normal că a ridicat tonul. E antrenor până la urmă. Noi trebuie să ascultăm și să învățăm din greșelile noastre. E un tip care are răbdare cu noi și ne ajută mai ales pe cei tineri”, a declarat Alexandru Musi, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cum comentează Musi situația în care a ajuns FCSB

Dinamo e pe locul 1, cu 23 de puncte, cu 11 mai multe decât FCSB, fosta echipă a lui Alexandru Musi. Atacantul în vârstă de 22 de ani a crescut în academia roș-albaștrilor, iar la echipa de seniori a bifat 49 de meciuri, 5 goluri și 2 pase decisive. În 2025 a plecat de la FCSB, când Gigi Becali l-a dat ca monedă de schimb în afacerea Dennis Politic, care a costat și 970.000 de euro.

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„Sunt un pic mirat. Se pot întâmpla multe lucruri. Nici noi nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, să ne vedem de drumul nostru și să muncim mai mult. Ce se întâmplă acolo, nu aș vrea să comentez. Le învățăm punctele slabem când facem analiza meciului, la fel cum facem cu oricare altă echipă”, a mai spus atacantul dinamovist.