Alex Musi, dezvăluire despre marea lui problemă după golul fabulos din Dinamo – U Cluj 2-1: ”Multă lume nu știe”

Este o seară extrem de importantă pentru Alex Musi (21 de ani), care a reușit să marcheze din nou după o pauză de peste 5 luni. Atacantul a înscris un gol de generic în partida Dinamo – U Cluj 2-1 și a adus cele 3 puncte uriașe în tabăra ”câinilor”.

Alex Musi, prima reacție după Dinamo – U Cluj 2-1

Imediat după încheierea întâlnirii de pe Arena Națională, din , atacantul dinamovist a dezvăluit faptul că de mai multă vreme se confruntă cu probleme medicale care nu-i permit să fie la capacitate maximă.

”E o victorie importantă, mă bucur că ne-am făcut treaba pe teren, că am muncit ca o familie și, în final, am reușit. A fost o perioadă mai nasoală, dar sunt de părere că la fiecare meci ne-am făcut jocul. Doar neșansa și ghinionul au făcut să nu intre mingea în poartă, dar dacă muncim în continuare, o să intre și golul, iar victoriile o să vină.

Această reușită îmi aduce foarte multă încredere, dar nu mă gândesc la asta. Îmi doresc doar să fiu sănătos, însă lumea nu știe că eu am probleme la ambele picioare, joc cu pubalgie. Pentru un fotbalist este cea mai mare durere, mai ales la antrenamente. Am niște preparatori foarte buni care mă ajută să trec peste durere”, a declarat Musi, la .

Întrebat ce părere are că albanezul Sulejman Demollari, fostul atacant al lui Dinamo, care , își pune mari speranțe în el, Musi a răspuns: ”Am vorbit cu dumnealui, mă bucur că are încredere în mine și sper să îl fac fericit”.

Cîrjan și-a amintit de problemele avute cu Bergodi la Rapid

Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, care a dat primul gol al duelului cu liderul U Cluj, a mărturisit că se adunase o frustrare din cauza rezultatelor care nu erau pe măsura jocului bun și a vorbit despre relația cu Cristiano Bergodi, antrenorul care nu l-a folosit în perioada în care s-a aflat la Rapid.

”Venim după un meci foarte bun făcut la Cluj. Ne doream foarte mult această primă victorie în play-off. Suntem foarte fericiți și sperăm să continuăm la fel. Se strânsese frustrare, pentru că jucam bine în foarte multe meciuri, dar nu reușeam să marcăm.

Eu mă pregătesc foarte bine la antrenamente cu astfel de execuții. Mi-a venit mingea, am făcut preluarea, am văzut acel colț liber și am șutat. A fost foarte dificil pentru mine, o perioadă foarte grea, am fost criticat, am fost înjurat, a fost o perioadă grea pentru mine și pentru familia mea, dar am reușit să trec peste. Chiar dacă s-a spus că joc prost, am cele mai multe contribuții, goluri și pase de gol. E o imagine falsă.

Nu pot să spun că am rămas cu o mare supărare pe dânsul (n.r. – Cristiano Bergodi), așa este fotbalul. Se întâmplă ca un antrenor să nu te placă. Nu sunt supărat pe dânsul, îi urez mult succes”, a spus Cîrjan.

Clasament play-off SuperLiga

Victoria în fața liderului U Cluj înseamnă primul succes obținut de Dinamo în actuala ediție de play-off și trupa lui Zeljko Kopic a urcat pe locul 5 în clasament. De partea cealaltă, ardelenii încheie aici o serie fantastică de 10 victorii consecutive.