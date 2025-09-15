Sport

Alex Musi, după Petrolul – Dinamo 0-3: „Victoria cu FCSB ne-a dat moral”. Reacție despre scandalul banderolei de la U21

Alexandru Musi a jubilat după Petrolul - Dinamo 0-3. Tânărul fotbalist al „câinilor” e convins că forma bună a echipei se datorează victoriei din derby-ul cu FCSB
Cristian Măciucă
15.09.2025 | 23:42
Alex Musi, după Petrolul - Dinamo 0-3: „Victoria cu FCSB ne-a dat moral”. Reacție despre scandalul banderolei de la U21. FOTO: sportpictures.eu

Alexandru Musi (21 de ani) a avut o prestație solidă în Petrolul – Dinamo 0-3. Mijlocașul stânga al „câinilor” și-a înfruntat fosta echipă pentru care a evoluat în sezonul 2023-2024.

Musi jubilează după Petrolul – Dinamo 0-3: „Să ne uităm doar sus în clasament”

În urmă cu două sezoane, Alex Musi a jucat 39 de meciuri pentru Petrolul, reușind să marcheze 5 goluri și să ofere 4 assist-uri. „Pentru mine este un sentiment frumos, m-am reîntors pe Ilie Oană. Mă bucur că am luat cele 3 puncte și că echipa a făcut un joc bun.

Suntem pe drumul bun, asta e cel mai important și să nu ne culcăm pe o ureche. Suntem o familie, ne unește și jocul care ne iese prin posesie.

Individual, mă simt foarte bine, sper că o ținem așa și eu, și echipa. Am început prost, victoria cu FCSB ne-a dat moral, am câștigat un derby. Sper să câștigăm cât mai multe și să ne uităm doar sus în clasament”, a declarat Alexandru Musi, după Petrolul – Dinamo 0-3.

„Vreau să îmi cer scuze față de tot stafful, față de colegi”

Tânărul fotbalist al „câinilor” a comentat și scandalul de la naționala de tineret din San Marino. Musi a fost acuzat că ar fi aruncat banderola de căpitan.

„Vreau să îmi cer scuze față de tot stafful, față de colegi. Nu a fost o reacție bună din partea mea. Este bine că am câștigat și acolo, dar vreau să lămuresc o treabă. Eu n-am ajutat antrenorul, unicul conflict a fost cu un coleg, cu Burnete. Eram cu poarta goală și a vrut să șuteze la poartă. Acum a trecut, am vorbit cu el după meci, nu există nicio problemă de el. Chiar dacă ne-am înjurat în timpul meciului, suntem ca frații. 

Arbitrul stătea în spatele meu și îmi zicea ‘hai, mai repede’. A venit Trică și mi-a făcut semn să i-o arunc. Nu am aruncat-o în jos, i-am pasat-o cum ar veni. Vreau să-mi cer scuze, nu am avut o reacție bună. 

(n.r. – Ce ți-a spus domnul Kopic?) Prefer să rămâne între mine și domnul Kopic. Mi-a transmis să fiu cum am fost până acum, să-mi fac treaba în continuare și să muncesc cât mai mult. Eu am spus-o, la ce lot avem, la cum ne pregătim și cât de uniți suntem cu siguranță ne putem bate la titlu”, a conchis „șeptarul” dinamovist.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
