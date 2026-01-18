Sport

Alex Musi, dezvăluiri din vestiar după Dinamo – U Cluj 1-0: ”L-am pupat”. Ce a provocat gestul de tandrețe față de Cîrjan

Cătălin Cîrjan a refuzat o ofertă de transfer din străinătate înainte de meciul Dinamo - U Cluj 1-0. Cum a comentat Alex Musi decizia luată de căpitanul ”câinilor”.
Traian Terzian
18.01.2026 | 23:49
Alex Musi dezvaluiri din vestiar dupa Dinamo U Cluj 10 Lam pupat Ce a provocat gestul de tandrete fata de Cirjan
Alex Musi, anunț uluitor despre Cătălin Cîrjan după Dinamo - U Cluj 1-0. Sursă foto: colaj Fanatik
”Roș-albii” au ajuns pe locul 2 în SuperLiga după victoria din partida Dinamo – U Cluj 1-0 și visează cu ochii deschiși la titlu. Alex Musi a povestit cum a reacționat când a aflat de oferta refuzată de Cătălin Cîrjan.

Alex Musi, declarație de dragoste pentru Cătălin Cîrjan după Dinamo – U Cluj 1-0

La finalul întâlnirii din etapa a 22-a din SuperLiga, Alex Musi a mărturisit că este extrem de fericit după ce coechipierul său Cătălin Cîrjan a refuzat oferta venită de la Metalist Harkov, despre care FANATIK a anunțat în exclusivitate.

”Mă bucur că am început 2026 în forță. Trebuie să facem ce am făcut în 2025. Să ne vedem de jocul nostru. Să ne antrenăm și să câștigăm. Pentru mine a fost foarte bine. Au fost niște momente oribile pentru mine lunile trecute. Am avut alături familia și mă bucur că m-am întors.

Antrenamentele sunt foarte grele, dar asta ne ajută pe noi în meci să fim mai rapizi și să fim în vână. Asta e cel mai important pentru noi. Eu personal simt că Dinamo are forță să se bată la campionat, să luptăm acolo sus și să ajungem în cupele europene.

Că a rămas (n.r. – Cătălin Cîrjan) e cel mai important. Nu a putut să facă pasul în străinătate, dar o să îl facă pentru că este un căpitan foarte bun. I-am spus că trebuie să se gândească la tot ce e mai bun pentru familia lui și după l-am pupat că a rămas”, a declarat Musi, la Digi Sport.

Karamoko, băgat în ceață de Kopic

Atacantul Mamoudou Karamoko a recunoscut că în primă fază nu a înțeles gestul făcut de antrenorul Zeljko Kopic imediat după ce a înscris unicul gol al duelului cu U Cluj și a evitat să vorbească despre titlu.

”Un început perfect de an, e un sentiment bun. Ne doream să câștigăm primul meci din acest an. Sunt fericit mereu că marchez. E foarte frig, dar ne-am descurcat, am luat cele trei puncte. Trebuie să vorbim despre play-off, ăsta este primul obiectiv, nu suntem încă siguri, dar după aceea putem vorbi și de titlu.

Suntem pe locul doi, e bine când urcăm. Cred că trebuie să jucăm la fel, suntem buni cu mingea, cred că trebuie să continuăm așa. Avem același program, lucrăm la fel, sper că partea a doua a acestui campionat să fie și mai bună pentru mine.

(n. r. – Despre gestul lui Kopic care i-a arătat o inimă după ce a marcat) Prima oară nu am înțeles ce mi-a trimis, dar am aflat apoi, a fost un sentiment plăcut”, a spus Karamoko.

Clasament SuperLiga

Dinamo are unul dintre cele mai bune sezoane din ultimii ani și după victoria din partida cu U Cluj a urcat pe locul 2 în clasamentul SuperLigii, la un punct în spatele liderului Rapid.

Alex Musi Cătălin Cîrjan Dinamo - U Cluj 1-0 clasament SuperLiga

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
