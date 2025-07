Alex Musi, gol la debut pentru Dinamo! Fostul jucător de la FCSB a înscris atipic. Video

Alexandru Musi a ajuns în această vară la Dinamo, jucătorul făcând parte dintr-un schimb între formația din Ștefan cel Mare și FCSB cu Dennis Politic. Atacantul a înscris la debut, iar fanii sunt în delir.

Alex Musi, gol la debutul pentru Dinamo

După mai multe runde de negocieri între Dinamo și FCSB, Alex Musi a ajuns la formația din Ștefan cel Mare, pe când Dennis Politic a ajuns în lotul pregătit de Elias Charalambous.

Așa cum toată suflarea dinamovistă preconiza, , în duelul cu nou-promovata Csikszereda.

Concret, fostul jucător de la FCSB a reușit să trimită mingea în poartă printr-o lovitură de cap. Cumva atipic, reușita a venit dintr-o centrare, Alexandru Musi fiind cunoscut drept a fi un jucător tehnic, care controlează extrem de bine balonul. Vezi .

Ca o paralelă, schimbul de jucători Dennis Politic – Alexandru Musi a fost unul eficient, ambii reușind să înscrie pentru noile formații la debut. Dacă , acum a venit rândul lui Musi să puncteze.

Musi, planuri mărețe la Dinamo

s-a arătat extrem de optimist pentru noul sezon din SuperLigă. Tânărul atacant nu se gândește la reușitele personale, ci la performanțele reușite de formația din Ștefan cel Mare.

„Sincer, am revenit de la Petrolul, m-am întors la FCSB, să spun așa. Am început bine la FCSB, am avut o accidentare care m-a ținut aproape două luni de zile, și după accidentare, când am revenit pe teren, n-a mai fost aceeași încredere în mine.

Cum am mai spus-o de multe ori, eu nu gândesc pe partea individuală, eu mai mult gândesc la echipă. Dacă pot să ajut cu un gol sau cu un assist, este un plus, dar vreau să câștige echipa, să fie toată lumea bine și să fim fericiți cu toții”, a declarat Alexandru Musi.