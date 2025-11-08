Sport

Alex Musi i-a dat replica lui Robert Ilyeș după Dinamo – Csikszereda 4-0! Cîrjan, reacţie după ce a fost lăsat în afara lotului României: „Nu pot spune că sunt supărat”

Dinamo a învins-o cu 4-0 pe Csikszereda, un meci cu mari probleme de arbitraj. Robert Ilyeș a făcut scandal la final și a primit replica de la Alexandru Musi, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren
Cristian Măciucă
08.11.2025 | 21:02
Alex Musi (21 de ani) a fost cel mai bun jucător al lui Dinamo în victoria cu Csikszereda, scor 4-0. Tânărul fotbalist al „câinilor” i-a dar replica lui Robert Ilyeș, care a contestat vehement arbitrajul brigăzii conduse de Iuliana Demetrescu.

Alex Musi, omul meciului Dinamo – Csikszereda 4-0

Victoria lui Dinamo cu Csikszereda a fost una categorică. Cu toate acestea, meciul de pe Arena Națională a fost presărat cu greșeli de arbitraj.

Prima repriză a fost una extrem de complicată pentru „centralul” Iuliana Demetrescu. Ajutată de VAR, arbitra din Rm. Vâlcea a dictat un penalty discutabil pentru „câini” la un fault asupra lui Musi. Arbitrajul i-a scos din sărite pe ciucani, care, prin vocea lui Robert Ilyeș, au solicitat și ei un penalty.

„Ne-am făcut treaba, am făcut ce ne-a cerut Mister. Ne-am făcut jocul, am jucat fotbal. S-a auzit. Fundașul lor central a spus că s-a auzit, că m-a lovit. Pentru mine, e penalty.

Mereu e loc de mai bine. Eu vreau să muncesc la antrenamente, să-mi văd de treaba mea, să fiu cum am fost până acum și, cu siguranță, vor veni și rezultatele”, a declarat Alexandru Musi, după Dinamo – Csikszereda 4-0.

Trei femei în brigada de arbitri de la Dinamo – Csikszereda 4-0

Pentru partida Dinamo – Csikszereda, din etapa a 16-a a SuperLigii, CCA a delegat o brigadă de arbitri mai puțin obișnuită, din care au făcut parte trei femei. La centru s-a aflat Iuliana Demetrescu, ajutată de la cele două linii de Romică Bîrdeș și Mihaela Țepușă.

Rolul celui de-al patrulea oficial i-a fost distribuit Anei Maria Terteleac, în timp ce în camera VAR s-au aflat doi „centrali” fără anvergură: Claudiu Marcu și Viorel Flueran.

Cătălin Cîrjan a dat răspunsul. De ce nu l-a convocat Mircea Lucescu

După etapa a 16-a, prima din returul sezonului regulat, SuperLiga se întrerupe pentru ultimele două meciuri ale echipei naționale din preliminariile CM 2026. Prezent la precedenta acțiune, Cătălin Cîrjan n-a mai primit convocarea pentru duelurile cu Bosnia și San Marino.

„Cred că am avut o evoluţie bună, mai ales în repriza a doza. Nu vreau să spun mai mult, eu îmi fac treaba, muncesc la antrenamente. Cred că nu am uitat fotbalul, sunt jucător foarte bun. Nu pot să spun că pun presiune pe mine, am şi eu familie. Văd tot ce scrie despre mine. Sunt jucător cu experienţă, sunt sigur că ajung la nivel mare. Important e să legăm victorii, important să o ţinem tot aşa.

Nu pot să spun că sunt supărat (n.r. – că n-a fost convocat). Ştiu foarte bine că ultimele trei meciuri nu au fost pentru mine la cel mai bun nivel”, a transmis Cătălin Cîrjan, după victoria cu Csikszereda.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
