Alex Musi, în scădere de formă la Dinamo?! Verdictul lui Andrei Nicolescu: “Te afectează”

Andrei Nicolescu nu își face griji în privința lui Alex Musi și a făcut o comparație cu sezonul de debut al lui Cătălin Cîrjan, care la rândul său a avut un ușor recul după startul fulminant. Președintele lui Dinamo a asigurat la FANATIK SUPERLIGA că .

Andrei Nicolescu nu este îngrijorat de ușoara scădere de formă a lui Alex Musi la Dinamo: „Orice copil are reculul ăsta”

„Orice copil are reculul ăsta, sunt jucători experimentați care au reculul ăsta. El a început mai bine decât se aștepta. Gândiți-vă la Cîrjan la început, pe toată lumea a uimit, după care în a doua parte a campionatului se vorbea că nu mai e jucătorul care era. Și el a avut un recul și a avut nevoie de o perioadă de adaptare.

Are un moment de recul, e normal, are lipsa asta de experiență pe care o câștigă aici. E bine”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA. Discurs la care Dănuț Lupu, prezent în studio, a avut de făcut o observație importantă: „Dispare mult din joc, are momente când se vede că nu are maturitatea și experiența necesară”.

„Lui Musi o să îi fie din ce în ce mai greu, trebuie să înțeleagă. Adversarii își iau măsuri, știu că dacă îl lasă să joace face ce a făcut cu FCSB. Trebuie să fie pregătit, nu o să îi fie ușor. E un jucător de mare perspectivă, din punctul meu de vedere”, a fost remarca lui Sabin Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Nicolescu, observație despre Alex Musi în U Cluj – Dinamo 0-1: „A luat un galben nemeritat, e normal să te afecteze”

De asemenea, Andrei Nicolescu a remarcat în partida cu Universitatea Cluj. Fotbalistul venit de la FCSB a încasat un cartonaș galben încă din minutul 15, ușor acordat în opinia oficialului dinamovist, astfel că a fost nevoit să joace mult mai prudent pe parcursul partidei de la Cluj.

„La 20 de ani când iei un cartonaș galben nemeritat, pentru că nu a fost simulare acolo, a fost tras acolo. Când îți atrage atenția arbitrul, ești puțin mai atent după aia cu ce mai faci. E normal să te afecteze. Dar e bine pentru Musi, nu ne facem griji”, a completat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

