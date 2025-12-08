Alex Musi, înțepătură pentru FCSB! Declarația de la Super Gala Fanatik 2025 cu care îi va cuceri pe fanii lui Dinamo

ADVERTISEMENT

În vară, FCSB și Dinamo făceau o afacere ce ridica multe semne de întrebare cu privire la decizia luată de gruparea roș-albastră. Dennis Politic ajungea la FCSB, iar Alexandru Musi era dat la schimb către Dinamo, plus 1 milion de euro pe care „câinii” îl primeau.

Alexandru Musi nu a uitat de FCSB și i-a înțepat pe aceștia: „Joc la cel mai iubit club din România”

Fostul jucător de la FCSB, care a crescut la echipa roș-albastră, a reușit să impresioneze și să convingă pe toată lumea că afacerea pe care Dinamo a făcut-o este una de succes. Musi, cel care a fost deranjat de modul în care a fost tratat de către FCSB, nu s-a ferit de cuvinte și i-a înțepat pe aceștia în discursul avut când a primit premiul de „Under-ul anului” în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

„Vreau să mulțumesc familie mele pentru că a fost alături de mine și în momente bune, și în momente mai puțin bune. Vreau să mulțumesc tuturor de la Dinamo pentru că mi-au deschis o ușă, să zic așa, și mi-au dat șansa să joc la cel mai iubit club din România. Sper să nu dezamăgesc și să o țin în continuare tot la fel. Mulțumesc și sărbători fericite”, a spus Alexandru Musi la Super Gala Fanatik 2025.

Alexandru Musi, „Under-ul anului” la Super Gala Fanatik 2025

Ultimul meci pe care Dinamo l-a jucat a fost chiar contra FCSB-ului, în SuperLiga, și s-a terminat la egalitate, 0-0. Alexandru Musi nu a putut însă să-și ajute colegii, el fiind în acest moment într-o perioadă de recuperare după ce s-a accidentat la echipa națională U21 a României. Mijlocașul ofensiv a fost lăsat în afara lotului, chiar dacă s-a spus că ar putea să fie forțat.

ADVERTISEMENT

Acesta a avut prestații excelente pentru Dinamo de la momentul aducerii sale, iar în turul cu FCSB, în care Dinamo a învins, 4-3, a și marcat pentru „câini”. Datorită acestor evoluții și a impactului său pozitiv, Alexandru Musi a fost desemnat „Under-ul anului” în , acolo unde cei mai importanți oameni din sportul românesc își primesc laurii.

ADVERTISEMENT

Când ar urma să revină Musi pe teren pentru Dinamo

de lot la meciul cu FCSB, mai ales când privim din perspectiva jucătorului român U21. Adrian Caragea a fost trimis din primul minut, însă acesta și-a arătat din nou limitele și a fost cel mai slab de pe teren, ducându-i de multe ori pe fanii echipei alb-roșii la disperare prin greșelile repetate, poziționările în ofsaid sau driblingurile nereușite.

Din acest motiv, revenirea lui Alexandru Musi e așteptată cu brațele deschise de către bucureșteni. Andrei Nicolescu a spus că șansele ca fotbalistul să joace în ultima runda din 2025, de la UTA Arad, sunt destul de mici, iar cel mai probabil acesta va fi din nou pe teren în startul meciurilor din 2026.