Sport

Alex Musi, accidentat sau pedepsit? „Ar putea lipsi minim o lună”. Exclusiv

Alexandru Musi lipsește din lotul lui Dinamo pentru meciul cu Csikszereda. FANATIK a aflat ce problemă are mijlocașul și cât ar putea sta pe bară. Toate detaliile.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
11.09.2026 | 20:25
Alex Musi accidentat sau pedepsit Ar putea lipsi minim o luna Exclusiv
breaking news
Lovitură grea pentru Dinamo! FANATIK a aflat de ce Alexandru Musi nu e în lot pentru meciul cu Csikszereda
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Alexandru Musi nu este nici măcar în lotul lui Dinamo pentru meciul pe care „câinii roșii” îl joacă în această seară, în deplasare, cu Csikszereda. Mijlocașul dinamoviștilor a avut o ieșire nervoasă în derby-ul cu FCSB, din etapa precedentă, atunci când a fost scos de pe teren. FANATIK a aflat însă motivul pentru care fotbalistul lipsește de pe foaia de joc pentru partida de la Miercurea Ciuc.

Lovitură grea pentru Dinamo! FANATIK a aflat de ce Alexandru Musi nu e în lot pentru meciul cu Csikszereda. Ratează convocarea la națională!?

Conform surselor apropiate fotbalistului, pe care FANATIK le-a contactat, Alex Musi a acuzat dureri serioase la genunchi. Fotbalistul va efectua un RMN, iar, din informațiile obținute de site-ul nostru, va sta pe bară cel puțin o lună. „Ar putea lipsi minim o lună”, e prima informație legată de starea atacantului!

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Totul va fi mult mai clar după RMN-ul pe care fotbalistul îl va efectua. În cazul în care verdictul inițial se confirmă și Musi va sta pe bară cel puțin o lună, pe lângă meciul cu Csikszereda, va rata și duelul cu Farul din etapa viitoare. Atacantul poate rata însă și convocarea la echipa națională pentru meciurile din Nations League.

Alexandru Musi se numără printre jucătorii incluși de Gică Hagi pe lista preliminară a lotului pentru meciurile din Nations League. În cazul în care este vorba despre o accidentare serioasă, atacantul lui Dinamo va rata convocarea și va reveni pe teren abia după pauza competițională.

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Alex Musi, ieșire nervoasă în Dinamo – FCSB! Cum a reacționat fotbalistul când a fost scos de pe teren

Alexandru Musi a avut o ieșire nervoasă în derby-ul Dinamo – FCSB, câștigat de „câini” cu 2-1 pe Arcul de Triumf. Atacantul de 22 de ani a fost titular și a avut una dintre cele mai mari ocazii ale primei reprize. În prelungirile primei părți, Musi a primit mingea la doar câțiva metri de poartă, dar a trimis peste. Nuno Campos a decis să îl schimbe în minutul 54, după mai puțin de zece minute jucate în repriza secundă. În locul său a intrat portughezul Diogo Pinto.

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Decizia nu i-a picat deloc bine fostului jucător de la FCSB. Musi a ieșit vizibil nervos de pe teren. A salutat rapid galeria dinamovistă, apoi a mers direct spre vestiare. Nu a discutat cu Nuno Campos și nu a rămas pe banca de rezerve alături de colegi. Cu siguranță, lui Nuno Campos a fost deranjat de reacția elevului său. Totuși, din informațiile FANATIK, Musi nu a fost pedepsit cu excluderea din lot pentru meciul cu Csikszereda, ci absența sa este cauzată de o problemă medicală la genunchi.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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