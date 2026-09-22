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„În ce limbă înjură Danny Armstrong?”. Alex Musi, răspuns genial în direct

Danny Armstrong este unul dintre cei mai controversați fotbaliști din SuperLiga României. Scoțianul lui Dinamo a fost implicat din nou într-un scandal pe teren, iar Alex Musi a avut o reacție savuroasă
Cristian Măciucă
22.09.2026 | 09:39
In ce limba injura Danny Armstrong Alex Musi raspuns genial in direct
EXCLUSIV FANATIK
„În ce limbă înjură Danny Armstrong?” Alex Musi, răspuns genial în direct. FOTO: Fanatik
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Danny Armstrong (28 de ani) a fost din nou în centrul atenției. De la scoțianul lui Dinamo a plecat eliminarea lui Denis Alibec (35 de ani) de la pauza meciului Dinamo – Farul 4-0. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Alexandru Musi (22 de ani) a fost întrebat în direct în ce limbă înjură Armstrong.

În ce limbă înjură Danny Armstrong de la Dinamo

Danny Armstrong este unul dintre cei mai controversați fotbaliști din SuperLiga. Denis Alibec a luat cartonaș roșu la pauza meciului Dinamo – Farul 4-0. Atacantul „marinarilor” l-ar fi lovit cu capul pe Danny Armstrong, după o provocare din partea scoțianului. La flash-interviu, Alibec a transmis că a fost înjurat de familie de către Armstrong. Britanicul nu s-a lăsat mai prejos și i-a dat și el o replică dură internaționalului român. 

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„Armstrong e un jucător foarte important pentru noi, mai ales în acest început de campionat. A avut niște numere importante și ne ajută foarte mult. Mă bucur mult pentru el. Ajută mult echipa, mai ales pe cei tineri. Eu mă înțeleg foarte bine cu el în teren și sper să ne înțelem în continuare. E o figură și în teren și în afara terenului. E nebun, dar e al nostru.

(n.r. – În ce limbă înjură?) Eu nu prea îl înțeleg. Eu nu pot să îi înțeleg engleza. Vorbește foarte repede și chiar nu pot să îl înțeleg”, a declarat Alexandru Musi, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

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Armstrong, scandal și la Dinamo – FCSB 2-1

Episodul în urma căruia Denis Alibec a fost eliminat nu e unul singular. În acest sezon, Danny Armstrong a mai fost implicat într-o controversă majoră. La derby-ul Dinamo – FCSB 2-1, Andre Duarte a fost eliminat după ce l-a atins cu palma peste față pe Mărginean. Înainte ca Istvan Kovacs să îi arate cartonaș roșu lusitanului, Armstrong a cerut excesiv eliminarea lui Duarte. Gestul britanicului a fost contestat vehement atât de presă, cât și de lumea fotbalului din România.

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În ce limbă înjură Danny Armstrong la Dinamo

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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