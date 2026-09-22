ADVERTISEMENT

Danny Armstrong (28 de ani) a fost din nou în centrul atenției. De la scoțianul lui Dinamo a plecat eliminarea lui Denis Alibec (35 de ani) de la pauza meciului Dinamo – Farul 4-0. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Alexandru Musi (22 de ani) a fost întrebat în direct în ce limbă înjură Armstrong.

În ce limbă înjură Danny Armstrong de la Dinamo

Danny Armstrong este unul dintre cei mai controversați fotbaliști din SuperLiga. . Atacantul „marinarilor” l-ar fi lovit cu capul pe Danny Armstrong, după o provocare din partea scoțianului. La flash-interviu, Alibec a transmis că a fost înjurat de familie de către Armstrong.

ADVERTISEMENT

„Armstrong e un jucător foarte important pentru noi, mai ales în acest început de campionat. A avut niște numere importante și ne ajută foarte mult. Mă bucur mult pentru el. Ajută mult echipa, mai ales pe cei tineri. Eu mă înțeleg foarte bine cu el în teren și sper să ne înțelem în continuare. E o figură și în teren și în afara terenului. E nebun, dar e al nostru.

(n.r. – În ce limbă înjură?) Eu nu prea îl înțeleg. Eu nu pot să îi înțeleg engleza. Vorbește foarte repede și chiar nu pot să îl înțeleg”, a declarat Alexandru Musi, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Armstrong, scandal și la Dinamo – FCSB 2-1

Episodul în urma căruia Denis Alibec a fost eliminat nu e unul singular. În acest sezon, Danny Armstrong a mai fost implicat într-o controversă majoră. La derby-ul Dinamo – FCSB 2-1, Andre Duarte a fost eliminat după ce l-a atins cu palma peste față pe Mărginean. Înainte ca Istvan Kovacs să îi arate cartonaș roșu lusitanului, Armstrong a cerut excesiv eliminarea lui Duarte. atât de presă, cât și de lumea fotbalului din România.

ADVERTISEMENT