Alex Musi sau Dennis Politic? Zeljko Kopic s-a convins după 15 etape: „Jucător de națională”

După 15 etape cu Alex Musi în echipă, Zeljko Kopic a încercat să facă o comparație între tânărul jucător adus de la FCSB și Dennis Politic, fostul căpitan al „câinilor”. Deși i-a fost foarte greu, el a găsit plusuri și minusuri pentru ambii fotbaliști.

Dennis Politic, afacere eșuată pentru FCSB?

Alexandru Musi este unul dintre cei mai promițători fotbaliști români ai generației sale, însă el nu l-a mai convins pe Gigi Becali că merită să continue la campioana României. Patronul „roș-albaștrilor” a decis să-l dea la pachet cu suma de 1 milion de euro pentru a-l transfera pe Dennis Politic.

15 meciuri de campionat mai târziu, putem spune că afacerea, până în acest moment, nu pare să fie una prea fericită pentru patronul lui FCSB. Dennis Politic abia mai prinde minute în tricoul „roș-albastru”, iar în acest sezon de campionat a jucat doar în 7 meciuri, fără să aibă vreo reușită. De partea cealaltă, în 15 etape, Alex Musi are 3 goluri marcate, dar și o pasă decisivă. Tânărul atacant a fost și destul de ghinionist,

Zeljko Kopic a dat verdictul despre Alex Musi după 15 etape

Zeljko Kopic a vorbit despre tânărul atacant al lui Dinamo și a încercat să facă o comparație cu ceea ce a însemnat Dennis Politic pentru „câinii roșii”: „E dificil de făcut o comparație, pentru că Dennis a avut un rol foarte important în primul sezon. El a marcat niște goluri importante. A avut niște performanțe foarte bune, dar a avut și probleme. Musi este un jucător important pentru noi, pentru că îmi place nivelul lui, talentul lui. De când a venit, a fost un băiat foarte muncitor. Vreau să-l ajut să se îmbunătățească. Un lucru foarte important este că e un jucător de națională.

E greu pentru mine să fac o comparație, Dennis a făcut multe pentru Dinamo. El a fost căpitanul nostru, iar Musi are potențial. A avut meciuri bune, în altele nu a fost la fel de bun. Dar când văd cum se antrenează și cum vrea să se dezvolte, sunt convins că va ajunge la un nivel foarte, foarte bun”, a declarat Zeljko Kopic, conform .

Câte minute a jucat Dennis Politic pentru FCSB în acest sezon

Deși echipa se luptă pe trei fronturi, iar până în acest moment a jucat deja 28 de meciuri, Fostul jucător de la Dinamo pare să aibă soarta lui Marius Ștefănescu până în acest moment, jucător pentru care s-a plătit o sumă mare de bani și la care s-a renunțat destul de ușor.

În toate competițiile în care a jucat FCSB până acum, Dennis Politic a adunat un număr dezamăgitor de 565 de minute. Convertite în meciuri, atacantul de 25 de ani a fost în teren pentru echivalentul a 6 meciuri ca integralist. El a jucat în 18 meciuri și a reușit să înscrie de două ori: Împotriva lui CFR Cluj în Supercupa României, dar și în preliminariile de Europa League, contra lui Drita.