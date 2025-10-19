Alex Musi, șocat de parada lui Koljic din Dinamo – Rapid 0-2: „Am zis că o bagă în poartă”

ADVERTISEMENT

„Câinii roșii” s-au văzut învinși de rivalii de la Rapid. Giuleștenii s-au impus cu 2-0 pe Arena Națională, iar Dinamo rămâne în spate față de primele locuri din Superliga României. La finalul jocului, Alexandru Musi, tânăra speranță a echipei din Ștefan cel Mare, a tras câteva concluzii interesante.

Rapid a luat cele 3 puncte din derby-ul cu Dinamo

Partida de pe Arena Națională a fost una extrem de calitativă. Ambele echipe au practicat un fotbal frumos, spectaculos. În final, însă, giuleștenii au plecat acasă cu trei puncte care ar putea cântări enorm în cursa pentru locurile de cupe europene.

Zeljko Kopic, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Atacantul a avut, însă, puține realizări pe teren.

Alexandru Musi, primele concluzii după Dinamo – Rapid 0-2

La flash-interviu, Alexandru Musi a vorbit despre intervenția de zile mari a lui Elvir Koljic. A În plus, fotbalistul de la Dinamo a spus câteva cuvinte și despre rezultatul din derby.

„O atmosferă proastă. Chiar dacă am făcut un joc bun, nu am reușit să luăm cele trei puncte. A fost un derby frumos, cu atmosferă frumoasă. Nu avem ce face, mergem acasă și ne concentrăm la următorul meci.

Am șutat, am văzut că a sărit mingea la Nikita, am zis că o bagă în poartă. A respins Koljic cu călcâiul, a avut și noroc, dar face parte din joc. Am luat acel gol și de acolo ne-am destabilizat un pic. Am mai avut o ocazie foarte mare. Iau jocul ăsta ca pe o chestie pozitivă, pentru că eu zic că am făcut o partidă foarte bună.

Dânsul (n.r. Kopic) știe de ce ne-a cerut să schimbăm. A văzut că pot juca și în dreapta și cred că pentru a destabiliza echipele. Eu am avut o mică accidentare, nu am ce face, trag de mine pentru că vreau să joc toate meciurile”, a declarat Alexandru Musi la flash-interviu.