Sport

Alex Musi, șocat de parada lui Koljic din Dinamo – Rapid 0-2: „Am zis că o bagă în poartă”

Primele concluzii trase de Alexandru Musi după derby-ul de pe Arena Națională Dinamo - Rapid. Atacantul lui Zeljko Kopic, afectat de înfrângerea în fața rivalilor.
Alex Bodnariu
19.10.2025 | 23:25
Alex Musi socat de parada lui Koljic din Dinamo Rapid 02 Am zis ca o baga in poarta
ULTIMA ORĂ
Ce a declarat Alexandru Musi, atacantul de la Dinamo, după înfrângerea în fața rivalilor de la Rapid
ADVERTISEMENT

„Câinii roșii” s-au văzut învinși de rivalii de la Rapid. Giuleștenii s-au impus cu 2-0 pe Arena Națională, iar Dinamo rămâne în spate față de primele locuri din Superliga României. La finalul jocului, Alexandru Musi, tânăra speranță a echipei din Ștefan cel Mare, a tras câteva concluzii interesante.

Rapid a luat cele 3 puncte din derby-ul cu Dinamo

Partida de pe Arena Națională a fost una extrem de calitativă. Ambele echipe au practicat un fotbal frumos, spectaculos. În final, însă, giuleștenii au plecat acasă cu trei puncte care ar putea cântări enorm în cursa pentru locurile de cupe europene.

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, a riscat și l-a titularizat pe Alexandru Musi, fotbalistul care, doar în urmă cu câteva zile, suferise o accidentare urâtă în cantonamentul echipei naționale. Atacantul a avut, însă, puține realizări pe teren.

Alexandru Musi, primele concluzii după Dinamo – Rapid 0-2

La flash-interviu, Alexandru Musi a vorbit despre intervenția de zile mari a lui Elvir Koljic. Atacantul central de la Rapid a avut o fază cum rar se vede în fotbal, scoțând mingea de pe linia porții cu călcâiul. În plus, fotbalistul de la Dinamo a spus câteva cuvinte și despre rezultatul din derby.

ADVERTISEMENT
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de...
Digi24.ro
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”

„O atmosferă proastă. Chiar dacă am făcut un joc bun, nu am reușit să luăm cele trei puncte. A fost un derby frumos, cu atmosferă frumoasă. Nu avem ce face, mergem acasă și ne concentrăm la următorul meci.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”
Digisport.ro
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”

Am șutat, am văzut că a sărit mingea la Nikita, am zis că o bagă în poartă. A respins Koljic cu călcâiul, a avut și noroc, dar face parte din joc. Am luat acel gol și de acolo ne-am destabilizat un pic. Am mai avut o ocazie foarte mare. Iau jocul ăsta ca pe o chestie pozitivă, pentru că eu zic că am făcut o partidă foarte bună.

Dânsul (n.r. Kopic) știe de ce ne-a cerut să schimbăm. A văzut că pot juca și în dreapta și cred că pentru a destabiliza echipele. Eu am avut o mică accidentare, nu am ce face, trag de mine pentru că vreau să joc toate meciurile”, a declarat Alexandru Musi la flash-interviu.

ADVERTISEMENT
Parada campionatului vine de la Koljic! Cum a putut respinge atacantul un gol...
Fanatik
Parada campionatului vine de la Koljic! Cum a putut respinge atacantul un gol ca și făcut în Dinamo – Rapid. „O să fiu portarul etapei”. Update
Victor Angelescu, euforic după Dinamo – Rapid 0-2: „Ne dorim titlul şi Cupa!”...
Fanatik
Victor Angelescu, euforic după Dinamo – Rapid 0-2: „Ne dorim titlul şi Cupa!” Singurul jucător pe care l-a certat: „Greşeală mare!”
Record de asistență la Dinamo – Rapid 0-2. Câți spectatori au fost prezenți...
Fanatik
Record de asistență la Dinamo – Rapid 0-2. Câți spectatori au fost prezenți la derby-ul de pe Arena Națională
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Șoferul lui Cămătaru a ajuns patron în SuperLiga: 'Oficial eram numit director sportiv'
iamsport.ro
Șoferul lui Cămătaru a ajuns patron în SuperLiga: 'Oficial eram numit director sportiv'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!