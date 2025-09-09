Sport

Alex Musi, un car de nervi la San Marino U21 – România U21. Cum a reacționat căpitanul ”tricolorilor” când a fost schimbat

Schimbat în minutul 60 al meciului dintre San Marino U21 și România U21, Alex Musi a părăsit terenul extrem de nervos și gesticulând către banca tehnică.
Traian Terzian
09.09.2025 | 23:21
Alex Musi un car de nervi la San Marino U21 Romania U21 Cum a reactionat capitanul tricolorilor cand a fost schimbat
Alex Musi a ieșit nervos din întâlnirea San Marino U21 - România U21. Sursă foto: frf.ro

Alex Musi a fost în această vară protagonistul unui dintre cele mai comentate transferuri de la FCSB la Dinamo. Ajuns căpitan la naționala U21 a României, atacantul a fost plin de nervi când a fost înlocuit la partida cu San Marino U21.

Alex Musi, nervos în San Marino U21 – România U21

După ce au remizat pe teren propriu cu Kosovo, scor 0-0, în primul meci din campania de calificare la EURO 2027, tricolorii mici au mers în San Marino pentru cel de-al doilea joc al acestor preliminarii.

Selecționerul Costin Curelea a decis să-i acorde banderola de căpitan lui Alex Musi, iar jucătorul dinamovist a condus atacul naționalei U21. În ciuda unei dominări autoritare, România a marcat un singur gol în prima oră de joc.

În aceste condiții, Curelea a decis să facă unele modificări în minutul 60, iar Musi i-a lăsat locul lui Rareș Pop. Căpitanul reprezentativei de tineret a fost extrem de nemulțumit de decizia selecționerului, a aruncat banderola în direcția unui coechipier și a ieșit de pe teren bombănind și gesticulând.

Burnete, înlocuit după o ratare monumentală

Tot în minutul 60, Rareș Burnete a fost înlocuit cu Atanas Trică la scurt timp după ce a ratat o ocazie uriașă. Nici atacantul legitimat la Juve Stabia nu a primit prea bine schimbarea și a părut deranjat de faptul că a fost scos.

Cu doar 7 minute înainte, excelent servit în spatele apărării adverse, Burnete a scăpat singur spre poarta celor din San Marino. După ce a preluat și și-a așezat mingea, atacantul a preferat un șut în forță din 8 metri prin care l-a luat la ”țintă pe portarul Jacopo Casadei.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
