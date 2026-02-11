Sport

Alex Musi, veste uriașă în familia Dinamo! Ce mesaj a transmis după ce a devenit tată. Foto

Alex Musi a devenit pentru prima oară tată. Fostul jucător de la FCSB s-a împlinit pe toate planurile după transferul la Dinamo. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
11.02.2026 | 17:55
Alex Musi veste uriasa in familia Dinamo Ce mesaj a transmis dupa ce a devenit tata Foto
Alex Musi, împlinit pe toate planurile după transferul la Dinamo. Foto: sportpictures
FCSB l-a transferat în vara anului trecut pe Dennis Politic în schimbul a unui milion de euro. Parte din tranzacție a făcut și Alex Musi, care a ajuns la Dinamo ca jucător liber de contract. Atacantul crescut de Valencia a explodat de la venirea sa la formația din Ștefan cel Mare și s-a afirmat pe toate planurile.

Alex Musi, împlinit pe toate planurile după transferul la Dinamo

Alex Musi a avut evoluții foarte bune după transferul la Dinamo și a reușit să fie decisiv în ascensiunea „câinilor” din acest sezon. Atacantul nu o duce bine doar pe plan sportiv, ci și pe cel familial.

Tânărul fotbalist a devenit pentru prima oară tată. Alex Musi a postat o fotografie pe rețelele de socializare alături de iubta sa, Antonia, dar și de primul născut.

„Bine ai venit, minunea noastră”, a fost mesajul transmis de jucătorul lui Dinamo direct din spitalul unde soția sa, Antonia, a născut. Cu siguranță venirea pe lume a primului copil îl va face pe Alex Musi să dea totul pentru a performa.

Alex Musi, alături de iubită și primul născut. Foto: Facebook
Alex Musi, alături de iubită și primul născut. Foto: Facebook

Musi merge în fiecare joi la biserică

La scurt timp după transferul la Dinamo, Alex Musi a recunoscut, într-un dialog avut la „FANATIK Dinamo”, că este foarte credincios și merge în fiecare joi la biserică. Partea spirituală vine de la familia sa, dar și de la iubita Antonia.

„Sunt foarte credincios! Încerc să merg în fiecare joi la biserică. Credința vine din familie, dar și iubita mea este foarte credincioasă și, când am cunoscut-o, m-am dat după ea.

Ea merge în fiecare joi la biserică. Acum mă ia după ea la biserică. După meci, Antonia (n.r. – iubita lui) m-a felicitat și era foarte fericită pentru ce mi se întâmplă la Dinamo”, a declarat Alexandru Musi.

  • 1,3 milioane de euro este cota lui Alex Musi
  • 22 de meciuri, 5 goluri și 3 pase decisive a adunat atacantul la Dinamo
