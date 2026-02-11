Alex Musi, veste uriașă în familia Dinamo! Ce mesaj a transmis după ce a devenit tată. Foto

ADVERTISEMENT

FCSB l-a transferat în vara anului trecut pe Dennis Politic în schimbul a unui milion de euro. Parte din tranzacție a făcut și Alex Musi, care a ajuns la Dinamo ca jucător liber de contract. Atacantul crescut de Valencia a explodat de la venirea sa la formația din Ștefan cel Mare și s-a afirmat pe toate planurile.

Alex Musi, împlinit pe toate planurile după transferul la Dinamo

Alex Musi a avut evoluții foarte bune după transferul la Dinamo și a reușit să fie decisiv în ascensiunea „câinilor” din acest sezon. Atacantul nu o duce bine doar pe plan sportiv, ci și pe cel familial.

Tânărul fotbalist a devenit pentru prima oară tată. Alex Musi a postat o fotografie pe rețelele de socializare alături de iubta sa, Antonia, dar și de primul născut.

„Bine ai venit, minunea noastră”, a fost , Antonia, a născut. Cu siguranță venirea pe lume a primului copil îl va face pe Alex Musi să dea totul pentru a performa.

Musi merge în fiecare joi la biserică

La scurt timp după transferul la Dinamo, . , dar și de la iubita Antonia.

„Sunt foarte credincios! Încerc să merg în fiecare joi la biserică. Credința vine din familie, dar și iubita mea este foarte credincioasă și, când am cunoscut-o, m-am dat după ea.

Ea merge în fiecare joi la biserică. Acum mă ia după ea la biserică. După meci, Antonia (n.r. – iubita lui) m-a felicitat și era foarte fericită pentru ce mi se întâmplă la Dinamo”, a declarat Alexandru Musi.

