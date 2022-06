Alex Nedelcu, dezvăluiri din culisele Survivor România: “Am fost dezamăgit”. Ce nu s-a văzut la TV

Alex Nedelcu, în vârstă de 36 de ani, înainte de competiția Survivor. Fostul Războinic fiind portar în Liga 2 și 3. Acum are oferte de la echipe de fotbal, dar le va cântări bine. Acesta locuiește în București și are o fiică împreună cu Corina, partenera sa de viață. Alex Nedelcu mărturisește că banii câștigați, pentru participarea la Survivor, vrea să-i dea ca avans pentru achiziționarea unui apartament.

Alex Nedelcu face dezvăluiri neștiute despre experiența Survivor

Alex Nedelcu a fost la un pas să ajungă în finala Survivor. Primul lucru pe care l-a făcut, atunci când a revenit acasă, a fost acela să își ia familia în brațe și să mănânce ciorbă de perișoare, musaca și negresă, făcute de mama sa. Despre experiența Survivor, Alex Nedelcu a vorbit într-un interviu pentru FANATIK.

Ai rezistat mult în competiție. Îți pare rău că ai fost eliminat?

– Îmi pare foarte rău că am fost eliminat. Mai aveam o zi și puteam să fiu eu finalist. Chiar în seara aceea n-am ieșit deloc din cameră, mai ales după ce mi-am primit telefonul și am văzut câtă lume mă susținea și spunea că nu trebuia să ies și că trebuia să fiu în Finală. Am fost dezamăgit.

Cum a fost pentru tine experiența la Survivor? Ce a fost cel mai greu?

– A fost o experiență unică în viață. Niște amintiri de neuitat, niște amintiri cu oameni de care până să ajung pe insulă nu știam nimic de ei, nici nu ne cunoșteam. Cel mai greu a fost dorul de familie și lipsa hranei.

A rămas prieten cu Elena Chiriac

Ai legat prietenii?

– Am legat prietenii. Chiar sunt un tip sociabil și am rămas în relații bune cu toți. Cel mai bine m-am înțeles cu Alex Delea și am rămas cei mai buni prieteni. Am ramas prieten chiar și cu Faimoșii, în special cu Elena.

Partenera ta ce a spus? Ea cu ce se ocupă? Dar tu?

– Ea m-a încurajat foarte mult și m-a susținut. Mai ales că o aveam pe Naty care atunci avea câteva luni și am plecat cu inima îndoită. Am plecat când avea 8 luni și m-am întors când deja avea 1 an și o lună. Ea activează în industria auto, fiind manager la o firmă.

Despre fiica voastră ce ne spui?

– Naty este o minune de fetiță. Când am plecat, ea nu avea dintișori, nu mergea, nu scotea niciun sunet, avea părul micuț… Acum când am văzut-o, era total schimbată, o adevărată domnișoară. Are dințișori, are codițe, merge, spune mama.

Pe Adrian Mutu unde l-ai cunoscut?

– Pe Adrian Mutu l-am cunoscut pe vremea când el era director sportiv la Dinamo București. Eu eram jucător la Metaloglobus Bucuresti, în Liga 2 și am avut un meci amical la baza Săftica. Iar după meci, am făcut o poză cu el.

”Banii câștigați, deocamdată, îi țin. Nu sunt chiar așa mulți, dar mă pot ajuta pentru avansul unui apartament”

Cu banii câștigați la Survivor ce o să faci?

– Banii câștigați, deocamdată, îi țin. Nu sunt chiar așa mulți, dar mă pot ajuta pentru avansul unui apartament. Să-mi fac prima casă pentru că stau în chirie.

Care este primul lucru pe care l-ai făcut când ai ajuns acasă?

– Primul lucru pe care l-am făcut, în afară să-mi iau familia în brațe, a fost să mănânc ciorbă de perișoare și musaca și negresă, făcute de mama.

Alex Nedelcu: ”Sunt gurmand”

Ce preferințe culinare ai? Gătești?

– Sunt gurmand. Îmi plac cam toate felurile de mâncare. Preferatul meu este șnițel cu cartofi prăjiți și salată de varză. Da, gătesc. Îmi place să fac orice. Și chiar dacă nu știu, încerc orice rețetă de pe net.

Ce planuri ai pentru viitor?

– Deocamdată vreau să stau o perioadă cu familia pentru că mi-au lipsit mult de tot. Am primit mai multe oferte de joburi și chiar oferte de la echipe de fotbal. Dar vreau să le analizez și să fac cea mai bună alegere.