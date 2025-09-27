Alex Pașcanu a explicat faza de la golul marcat de Rapid cu Petrolul: „Eu pe stânga și el pe dreapta”

, 1-0, după un gol înscris de Alex Pașcanu.

Alexandru Pașcanu, decisiv pentru Rapid în duelul cu Petrolul. Care e secretul giuleștenilor: „Baza este să nu luăm gol”

Giuleștenii au evitat practic să intre într-o criză, asta după ce etapa trecută au pierdut, 1-2, cu Hermannstadt. Fundașul central care a fost decisiv, Pașcanu, a povestit cum a fost faza golului și cum a ajuns să înscrie din apropiere.

„Rapid nu a mai spart gheața de mult (n.r. nu mai câștigaseră la Ploiești de 14 ani). Toată săptămâna aceasta a fost tema, să luăm cele 3 puncte. Am pierdut în ultimul minut meciul trecut. Astăzi s-a văzut reacția. Nu există presiune asupra mea, încerc să-mi văd de joc. Știu că puteam să fac mai mult… la golurile pe care le-am primit meciul trecut. Trebuia să ne luăm revanșa după meciul trecut.

Hromada a simțit faza, am vorbit cu Koljic înainte de șut, a zis că va trage pe colțul portarului. Am vorbit cu Hromada să mergem pe lângă zid. Eu pe stânga și el pe dreapta. E important că nu am primit gol.. baza este să nu luăm goluri. Trebuie să facem cât mai multe puncte până se vor înjumătăți punctele. Momentan au trecut doar 11 meciuri”, a declarat Alex Pașcanu.

Ce spun Rareș Pop și Koljic după meciul cu Petrolul

Rareș Pop, cel care nu este un titular de bază al bucureștenilor, și a dezvăluit un „secret”, ce face în momentul în care se află pe banca de rezerve: „Cred că am făcut un meci bun, am reușit să ne impunem pe un teren dificil. Acum sperăm să continuăm seria bună și să câștigăm în continuare. Când nu joc și sunt pe bancă încerc să analizez adversarul, să văd ce aș putea face dacă intru pe teren”.

Și Elvir Koljic a tras concluziile după duelul de la Ploiești: ”Suntem fericiți pentru cele trei puncte, a fost o victorie muncită, o meritam. I-am zis lui Pașcanu să urmărească mingea, că e greu ca portarul să o scoată. Nu a fost o săptămână grea, avem cel mai bun început de sezon. Meciul cu Hermannstadt ne-a trezit. În partida aceasta ne-am arătat caracterul”.