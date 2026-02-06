Sport

Alex Pașcanu, declarația serii după golul marcat în Rapid – Petrolul 1-1: „Bine că am toți dinții în gură”

Alex Pașcanu a oferit o declarație virală după ce a fost faultat la golul marcat în Rapid - Petrolul 1-1. Ce spune fundașul giuleștenilor despre contactul produs în careul advers.
Iulian Stoica
06.02.2026 | 23:29
Alex Pascanu declaratia serii dupa golul marcat in Rapid Petrolul 11 Bine ca am toti dintii in gura
ULTIMA ORĂ
Alex Pașcanu, declarația serii după Rapid - Petrolul 1-1. Sursă foto: sportpictures
ADVERTISEMENT

Rapid a remizat pe teren propriu în etapa a 26-a din SuperLiga, scor 1-1. Marcatorul giuleștenilor a fost Alex Pașcanu, însă acesta a ieșit șifonat după ce a reușit să înscrie. Cum explică fundașul central faza golului.

Alex Pașcanu, declarația serii după golul marcat în Rapid – Petrolul 1-1

La scurt timp după fluierul final din Rapid – Petrolul 1-1, Alexandru Pașcanu a mărturisit că, în ciuda faptului că și-a dorit victoria, rezultatul este unul muncit. Cât despre faza în care a marcat, fundașul giuleștenilor s-a arătat recunoscător că a rămas cu dinții intacți, asta după ce în careul adversarilor a fost lovit atât cu un pumn, cât și cu o gheată de fotbal.

ADVERTISEMENT

„A fost un punct muncit, dar ne doream cele trei puncte, jucam acasă. Nu a fost să fie în seara asta. Trebuie să ne revenim repede, avem un meci foarte important marți, probabil cel mai important din sezon.

Simțeam că a fost puțin vina mea la golul lor. A fost o deviere la prima bară și se putea întâmpla orice. Nu am văzut dacă a fost fault, dar nu cred. Am fost lovit și cu o gheată, și cu un pumn… Bine că am toți dinții în gură.

ADVERTISEMENT
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România...
Digi24.ro
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR

Cred că anul trecut eram îngrijorați, când eram pe locul 9 sau 10 și nu știam dacă vom intra în play-off. Anul acesta trebuie să ne bucurăm de fotbal, să ne bucurăm de fani, avem rezultate bune. Chiar dacă am făcut egal în seara asta, suntem într-un moment bun. Acesta e fotbalul, nu poți câștiga toate meciurile. Dacă câștigai 20 de meciuri la rând, erai în Champions League. Avem adversari, joacă și ei, nu poți câștiga meci de meci. Nu e deloc un campionat ușor”, a declarat Alex Pașcanu la flash-interviu, conform DigiSport.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care...
Digisport.ro
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit

CFR Cluj – Rapid, meciul sezonului pentru Alex Pașcanu

Rapid nu are timp de odihnă după remiza cu Petrolul și se pregătește de duelul cu CFR Cluj de marți, 10 februarie. Alex Pașcanu a expus că meciul din Gruia poate fi considerat a fi unul decisiv, Cupa României fiind principalul obiectiv al giuleștenilor.

„Concentrarea e la fel pentru meciul cu CFR Cluj. Acolo ne dorim doar victoria, suntem conștienți că, în cazul în care batem, suntem în sferturi și avem șanse reale la un trofeu.

ADVERTISEMENT

E un meci foarte greu, am văzut că au 6 victorii la rând și nu va fi ușor deloc. Avem un lot bun și va fi care pe care la meciul acesta”, a conchis Alex Pașcanu după Rapid – Petrolul 1-1.

Ceremonia de deschidere JO 2026. Parada delegațiilor s-a încheiat cu defilarea Italiei
Fanatik
Ceremonia de deschidere JO 2026. Parada delegațiilor s-a încheiat cu defilarea Italiei
Costel Gâlcă răspunde criticilor după ce Dobre a fost rezervă în Rapid –...
Fanatik
Costel Gâlcă răspunde criticilor după ce Dobre a fost rezervă în Rapid – Petrolul 1-1: „Trebuie să fie o competiție și să demonstreze”
„Chivu la Real Madrid?” Giovanni Becali a anunțat la ce colos din Premier...
Fanatik
„Chivu la Real Madrid?” Giovanni Becali a anunțat la ce colos din Premier League îl vede pe antrenorul român. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Radu Naum a IZBUCNIT: 'Suntem prizonierii unor cetățeni în lupta lor cu FCSB!...
iamsport.ro
Radu Naum a IZBUCNIT: 'Suntem prizonierii unor cetățeni în lupta lor cu FCSB! Ce țară e asta în care o sentință definitivă nu are nicio noimă?!'
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai...
viva.ro
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Scenariul de criză: România ia în calcul redeschiderea temporară a centralelor pe cărbune
Jurnalul.ro
Scenariul de criză: România ia în calcul redeschiderea temporară a centralelor pe cărbune
Individul misterios care știa tot ce mișcă și se vorbește în România. Povestea...
adevarul.ro
Individul misterios care știa tot ce mișcă și se vorbește în România. Povestea incredibilă a „geniului rău” din spatele lui Cuza, omul care a organizat primul serviciu de spionaj și informații modern românesc
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul...
unica.ro
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Un șofer și-a plătit amenda cu monede, ca răzbunare. Funcționarii au închis ghișeul...
Observatornews.ro
Un șofer și-a plătit amenda cu monede, ca răzbunare. Funcționarii au închis ghișeul și s-au pus pe numărat
Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita...
as.ro
Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse...
Libertatea.ro
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după 4 amânări
Cum alegi cel mai potrivit credit pentru tine - criterii de selecție
informat.ro
Cum alegi cel mai potrivit credit pentru tine - criterii de selecție
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
RTV.NET
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!