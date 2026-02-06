Alex Pașcanu, declarația serii după golul marcat în Rapid – Petrolul 1-1: „Bine că am toți dinții în gură”

ADVERTISEMENT

Rapid a remizat pe teren propriu în etapa a 26-a din SuperLiga, scor 1-1. Marcatorul giuleștenilor a fost Alex Pașcanu, însă acesta a ieșit șifonat după ce a reușit să înscrie. Cum explică fundașul central faza golului.

Alex Pașcanu, declarația serii după golul marcat în Rapid – Petrolul 1-1

La scurt timp după , Alexandru Pașcanu a mărturisit că, în ciuda faptului că și-a dorit victoria, rezultatul este unul muncit. Cât despre faza în care a marcat, fundașul giuleștenilor s-a arătat recunoscător că a rămas cu dinții intacți, asta după ce în careul adversarilor a fost lovit atât cu un pumn, cât și cu o gheată de fotbal.

„A fost un punct muncit, dar ne doream cele trei puncte, jucam acasă. Nu a fost să fie în seara asta. Trebuie să ne revenim repede, avem un meci foarte important marți, probabil cel mai important din sezon.

Simțeam că a fost puțin vina mea la golul lor. A fost o deviere la prima bară și se putea întâmpla orice. Nu am văzut dacă a fost fault, dar nu cred. Am fost lovit și cu o gheată, și cu un pumn… Bine că am toți dinții în gură.

Cred că anul trecut eram îngrijorați, când eram pe locul 9 sau 10 și nu știam dacă vom intra în play-off. Anul acesta trebuie să ne bucurăm de fotbal, să ne bucurăm de fani, avem rezultate bune. Chiar dacă am făcut egal în seara asta, suntem într-un moment bun. Acesta e fotbalul, nu poți câștiga toate meciurile. Dacă câștigai 20 de meciuri la rând, erai în Champions League. Avem adversari, joacă și ei, nu poți câștiga meci de meci. Nu e deloc un campionat ușor”, a declarat Alex Pașcanu la flash-interviu, conform .

CFR Cluj – Rapid, meciul sezonului pentru Alex Pașcanu

și se pregătește de duelul cu CFR Cluj de marți, 10 februarie. Alex Pașcanu a expus că meciul din Gruia poate fi considerat a fi unul decisiv, Cupa României fiind principalul obiectiv al giuleștenilor.

„Concentrarea e la fel pentru meciul cu CFR Cluj. Acolo ne dorim doar victoria, suntem conștienți că, în cazul în care batem, suntem în sferturi și avem șanse reale la un trofeu.

E un meci foarte greu, am văzut că au 6 victorii la rând și nu va fi ușor deloc. Avem un lot bun și va fi care pe care la meciul acesta”, a conchis Alex Pașcanu după Rapid – Petrolul 1-1.