Alex Pașcanu a acordat un interviu Federației Române de Fotbal în care a vorbit despre atuurile pe care le are „tineretul” în fața echipei daneze, dar și despre cum a trăit experiența de a fi carantinat în cantonament.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Trimis de Dan Petrescu și CFR Cluj în Spania, la Ponferradina, Pașcanu joacă acum în La Liga 2, însă susține că s-a adaptat deja cu mediul de la formația iberică.

Fundașul central în vârstă de 22 de ani a fost împrumutat de campioana României până în vara lui 2022, iar evoluțiile sale din La Liga 2 l-au convins pe Adrian Mutu să îl convoace pentru duelul decisiv cu Danemarca.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alex Pașcanu a anunțat de ce România U21 o poate învinge pe Danemarica: „Avem un atac foarte bun”

Ajuns la 22 de ani, Alex Pașcanu pare a-și fi găsit liniștea în Spania, acolo unde evoluează deja de trei luni pentru Ponferradina. Adus de CFR Cluj de la echipa U23 a lui Leicester City în 2019, fundașul central nu a evoluat mai deloc sub comanda lui Dan Petrescu și a fost împrumutat la FC Voluntari înainte de a ajunge în La Liga 2.

Chiar dacă nu joacă pentru o echipă din primul eșalon iberic, Pașcanu susține că s-a adaptat foarte bine în Spania și este gata să demonstreze și la naționala U21 că se află într-o formă excelentă. El a vorbit despre meciul cu Danemarca și susține că românii se pot califica din nou la Campionatul European.

ADVERTISEMENT

De asemenea, tânărul fundaș a fost întrebat și despre cât de fierbinte va fi vara viitoare și a promis că naționala de tineret va încerca să facă din nou o figură frumoasă la Campionatul European, programat pentru 2021.

„Meciul cu Danemarca va fi printre cele mai grele partide pe care le-am avut. E o echipă foarte bună și e o miză uriașă. Este cel mai important meci din această campanie și trebuie să dăm totul pentru a-l câștiga. Nu cred că e un avantaj că ei sunt deja calificați.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vor veni să joace fără nicio presiune și poate fi un avantaj pentru ei, dar trebui să fim concentrați și să intrăm 100% pe teren, fiindcă știm cât de mare e miza. Dacă batem, mergem iar la Euro. Sper să avem și anul viitor o vară fierbinte. Dacă ne calificăm, o să facem din nou o figură frumoasă la Euro.

Atuul nostru este atacul. Avem un atac foarte bun, am marcat multe goluri în această campanie, iar asta trebuie să continue și cu Danemarca. Știm că, cu o victorie, o să ne calificăm la Euro, iar dorința asta de a câștiga trebuie să ne ajute în fața lor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pentru mine, sunt două amintiri frumoase la U21: victoria cu Portugalia, în deplasare, și meciul câștigat cu Anglia la Euro. Acela a fost printre cele mai frumoase momente din viața mea. Sper să completez asta cu o victorie cu Danemarca. Sunt sigur că o victorie ar intra în top 3.

M-am acomodat repede în Spania. Echipa, jucătorii de acolo m-au ajutat să mă acomodez repede și în teren și în afara terenului. Sunt jucători extraordinari și băieți de treabă. Eu nu pot să vorbesc deloc limba spaniolă deocamdată, dar m-au ajutat în privința asta”, a spus Pașcanu într-un interviu acordat site-ului FRF.

ADVERTISEMENT

De asemenea, tânărul fundaș a comentat și convocarea lui Ianis Hagi la naționala U21 pentru partida decisivă cu Danemarca. El crede că Hagi Jr. va putea ajuta trupa lui Adi Mutu, grație experienței sale la acest nivel.

„Ne ajută foarte mult prezența lui Ianis Hagi. E un jucător cu mare experiență inclusiv la nivel U21 și sunt sigur că va putea să ne ajute la calificare. Nu știu cum vom sărbători fără spectatori. Trebuie să câștigăm, în primul rând, și apoi sunt sigur că vom găsi moduri de a celebra”, a completat Pașcanu.

ADVERTISEMENT

Pașcanu despre COVID-19 și situația din Spania: „A fost greu, mai ales psihic”

Fostul fundaș al campioanei CFR Cluj a vorbit și despre pandemia de coronavirus. El a fost depistat pozitiv la fosta acțiune a echipei naționale de tineret și a rămas în izolare în cantonamentul „tricolorilor”. Pașcanu a povestit despre experiența sa în izolare și a vorbit și despre cum decurg lucrurile în Spania.

„A fost greu să stau izolat cu COVID-19, mai ales psihic. Au plecat jucătorii la echipele de club, eu am rămas în cantonamentul naționalei și a fost greu. Au mai rămas câțiva oameni din staff, dar după ce au plecat și ei, au fost momente grele pentru mine, dar mă bucur că le-am depășit și am putut reveni pe teren. În primele zile nu m-am simțit foarte bine, dar apoi am reușit să îmi recapăt puterile și m-am simțit mult mai bine.

E destul de nasol cu pandemia și acolo (n.r. în Spania), se închid magazinele, n-ai voie să ieși pe stradă după ora 22. Diferă de la regiune la regiune, dar sunt măsuri care trebuie respectate. Sperăm să scăpăm cât mai repede de virusul ăsta”, a completat fundașul central.

România U21 – Danemarca U21 se va disputa în data de 17 noiembrie, începând cu ora 18:30. O victorie a elevilor lui Adrian Mutu ar garanta prezența lor la turneul final de anul viitor. „Tricolorii mici” se pot califica și dacă nu câștigă, însă ar depinde foarte mult de jocul rezultatelor.