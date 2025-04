Alex Pașcanu, detalii despre Marius Șumudică, devastat după moartea lui Boupendza: „Nu e ușor”

Fundașul giuleștenilor a vorbit și despre moartea lui Aaron Boupendza, mărturisind că a fost o săptămână ciudată pentru el și pentru colegii săi, dar consideră că va fi mult mai motivat pentru următorul meci.

Alex Pașcanu anunță mobilizare totală la Rapid

Alex Pașcanu a anunțat mobilizarea totală la Rapid pentru meciul cu Universitatea Cluj, , fostul său coleg: „A fost o săptămână ciudată, s-au întâmplat multe chestii. Știți cu toții ce s-a întâmplat…

Dar din ce am văzut ieri (n.r. joi) la antrenament, cred că toți băieții suntem pregătiți să luptăm mâine (n.r. sâmbătă), să facem un meci frumos. Dacă am fost afectați? Nu cred. Dimpotrivă, o să ne mobilizăm cu toții, vom avea o motivație în plus. Vă imaginați că nu e ușor pentru nimeni, nici pentru el (n.r. – despre Marius Șumudică), nici pentru noi.

Nu știi niciodată ce are un om pe suflet, în ce fel e afectat. Noi suntem persoane publice, ca niște idoli pentru copii, pentru suporteri. Poate că unii încearcă uneori să afișeze altă față decât cea pe care o au”.

„Suntem cu toții afectați!”

„Nu vreau să mai vorbesc despre asta. Au trecut doar două zile, suntem cu toții afectați și nu aș vrea să vorbesc despre subiectul ăsta. E o presiune, este probabil cel mai important meci al sezonului de până acum, dar suntem pregătiți.

Știam că vom ajunge în postura asta, de a lupta, și suntem pregătiți și fericiți că am ajuns aici, să luptăm pentru obiectivele propuse la începutul sezonului. Cred că suntem la nivel apropiat. U Cluj a fost foarte, foarte mult timp pe primul loc, a jucat foarte bine sezonul ăsta”, a .

„Va fi, cu siguranță, un meci foarte greu. Suntem în cărți să luptăm acolo, sus, și asta e cel mai important. Mai sunt foarte multe puncte puse în joc, dar e cel mai important meci al sezonului, o partidă de 6 puncte”, a mai spus Alexandru Pașcanu, la conferința de presă premergătoare meciului cu U Cluj.