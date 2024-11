Alex Pașcanu, dezvăluiri din interior! Relația rece pe care Neil Lennon a avut-o cu jucătorii Rapidului: „Nu am vorbit deloc cu el”

În perioada lui Neil Lennon în Giulești, o parte dintre jucătorii Rapidului au mărturisit că au avut o relație distantă cu tehnicianul nord-irlandez. despre acest aspect la SUFLET DE RAPIDIST.

Alex Pașcanu, dezvăluiri din interior! Relația rece pe care Neil Lennon a avut-o cu jucătorii Rapidului

Alex Pașcanu a discutat despre relația pe care Neil Lennon a avut-o cu jucătorii Rapidului. Fundașul giuleștenilor a dat un exemplu și a mărturisit că nord-irlandezul nu a discutat cu acesta înainte de a semna cu echipa din SuperLiga.

Fotbalistul de 26 de ani a explicat, totuși, că cei doi au vorbit, ulterior, despre rolul său și obiectivele echipei. Pe lângă acest lucru, Pașcanu a dezvăluit că același tratament l-a avut și la Ponferradina.

“Am venit cam târziu pentru că am terminat sezonul trecut destul de târziu. Când Rapid începuse pregătirea eu nu terminasem cu fosta echipă.

Eram cu Sporting Gijón în semi-finala play-off-ului. Am jucat cu Espanyol în dublă manșă. Din păcate am pierdut acasă, apoi am făcut egal și ne-au eliminat și au promovat.

Primul meci văzut din tribună a fost cu Petrolul Ploiești, acea înfrângere. Eu semnasem cu câteva ore înainte și apoi am mers la Ploiești. Mi-a plăcut cum a jucat echipa cu domnul Lennon în acel meci.

“Nu am vorbit deloc cu el”

Și-au creat multe ocazii, iar în minutul 10 putea să fie 3-0. Au intrat ei cu 1-0 la pauză și apoi s-au apărat bine. La finalul meciului aveam încredere și mi-a plăcut ce am văzut pe teren, deși Rapid a pierdut cu 1-0. Nu era un mare șoc.

Nu am avut nicio discuție cu domnul Lennon înainte să semnez. Depinde de antrenor. Am discutat după aceea despre echipă și despre ce vrea de la mine.

În Spania, când am semnat cu Ponferradina nu vorbisem cu antrenorul deloc înainte, știam doar că mă dorește foarte mult”, .

