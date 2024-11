Alex Pașcanu, episod incredibil în Spania! Unde a fost pus să joace de antrenorul lui Sporting Gijon: „Am rămas acolo tot sezonul. Sabie cu două tăișuri”

despre un episod inedit pe care l-a avut în Spania. Fundașul celor de la Rapid a avut parte de o nouă experiență în perioada sa la Sporting Gijon.

Alex Pașcanu, episod incredibil în Spania! Unde a fost pus să joace de antrenorul lui Sporting Gijon

un episod în Spania de când evolua pentru Sporting Gijon. Jucătorul celor de la Rapid a mărturisit că după un meci incredibil făcut ca fundaș dreapta, tehnicianul formației iberice l-a utilizat pe acea poziție întreg sezonul.

“Eu la 26 de ani am căpătat multă experiență. Când m-au sunat cei de Sporting Gijon mi-au zis că au nevoie de mine. Eu le-am zis atunci: ‘Văd că aveți cinci fundași centrali în lot, unde mai intru și eu?’ Mi-au zis că unul e accidentat și pe altul voiau să îl joace la închidere.

Atunci mi-am zis că înseamnă că o să am șanse să joc. Am mers acolo și era accidentat fundașul dreapta. Înaintea meciului din etapa 2, jucam acasă, mă cheamă antrenorul în birou: ‘Alex avem o problemă. E accidentat fundașul dreapta și nu am pe cine să pun acolo. Poți să joci acolo?’

I-am zis că nu am mai jucat niciodată acolo, decât puțin pe la juniori. I-am zis că dacă vrea pentru o etapă o să încerc și voi da totul pentru echipă, dar nu și că se va putea baza pe mine acolo.

Vine meciul, joc titular fundaș dreapta și la pauză aveam 3-0. Dădusem pasă de gol, urcasem în atac mult. Mă întrebau prietenii dacă nu mă durea capul să urc și să cobor atât.

“Am rămas acolo tot sezonul. Sabie cu două tăișuri”

Nu aveam nimic de pierdut. Nu era postul meu și nu aveam presiune. A fost bine că a câștigat echipa, dar a fost rău că tot sezonul trecut am rămas fundaș dreapta.

Jucam cu trei fundași pe fund, dar ne apăram cu patru fundași. A fost o sabie cu două tăișuri. Unii îmi zic că am pierdut un an pentru că nu am jucat pe postul meu, dar eu nu văd așa.

Rămân cu un gust amar pentru că suporterii de la Sporting nu m-au văzut pe postul meu în niciun meci. Aproape ne-am îndeplinit obiectivul și am fost foarte aproape să promovăm”, a declarat Alex Pașcanu la SUFLET DE RAPIDIST.

Alex Pașcanu, despre perioada în Spania