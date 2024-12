Alex Pașcanu, optimist după victoria împotriva Gloriei Buzău. Ce a spus în vestiar după înfrângerea din urmă cu o etapă: „Poate o să vă spună ei peste două-trei luni”

Rapid a câștigat partida care a încheiat etapa cu numărul 20. După ce giuleștenii făcuseră un pas greșit în urmă cu o etapă, „alb-vișinii” s-au revanșat împotriva „lanternei roșii” a campionatului, Gloria Buzău, și . Alex Pașcanu a vorbit după meci și s-a arătat foarte mulțumit de rezultat.

Alex Pașcanu, mulțumit de rezultat în ciuda ratărilor pe care Rapidul le-a avut

Alex Pașcanu s-a arătat foarte mulțumit de cele trei puncte pe care Rapidul le-a adăugat în clasament după victoria cu Buzău. Fundașul giuleștenilor este de părere că nu este atât de important împotriva cui câștigi, atâta timp cât toate victoriile aduc 3 puncte. Nici numărul ocaziilor ratate nu par a-l afecta pe fotbalistul transferat în această vară din Liga a Doua din Spania:

„Suntem fericiți pentru cele trei puncte. Nu contează că sunt luate cu Buzău sau că sunt luate cu Steaua, tot trei puncte sunt. Dacă am avut multe ocazii este un plus. Că nu am reușit să băgăm mingea în poartă, este în regulă. Nu putem fi supărați că nu am câștigat cu 6-0 sau 7-0. Scorul de 2-0 este foarte ok.”, a spus Pașcanu despre victoria de luni seară

Fundașul central al Rapidului și-a exprimat opinia cu vedere la golul refuzat Rapidului: „Sincer să vă spun, din teren mi s-a părut că nu a intrat. Când m-am uitat după meci pe filmare, părea să fie intrată. Nu știu ce să zic. Până la urmă și arbitrul vede același lucru pe care îl vedem și noi, însă eu cred că mingea nu intrase”, este de părere Alexandru Pașcanu

Fotbalistul transferat la Rapid în mandatul nord-irlandezului Neil Lennon s-a dovedit a fi o fire foarte optimistă. Pașcanu este foarte încrezător cu privire la accederea în play-off. Fundașul Rapidului susține că ar fi spus ceva tuturor băieților în vestiar, după înfrângerea cu Sepsi OSK, însă a fost foarte misterios și a păstrat secretul: „Mai sunt 10 meciuri până la final. Eu vreau să nu avem emoții la play-off. Dacă legăm câteva victorii vom termina în primele șase fără emoții.

N-o să vă spun ce le-am spus băieților în vestiar după înfrângerea cu Sepsi, când toată lumea era supărată de parcă se terminase fotbalul. Poate o să vă spună ei peste două-trei luni.”, a spus plin de mister apărătorul central al Rapidului.

Asistența scăzută, urmarea unui nou scandal la Rapid

În ultimele zile, în tabăra Rapidului s-a iscat un nou scandal. .

Astăzi, la stadion, a fost prezent un număr decent de spectatori pentru o seară friguroasă de luni. Pe Stadionul din Giulești la meciul cu Gloria Buzău au asistat aproximativ 6.000 de fani.

Întrebat despre asistența redusă, dar și despre scandalul intern din curtea Rapidului, Alex Pașcanu și-a expus părerea: „Am fost surprins că au venit chiar și atâția oameni. Au fost mulți oricum. Dacă se juca vineri sau sâmbătă la ora 15 erau mult mai mulți.”

„Sincer să fiu nu pot să vă răspund la această întrebare deoarece nu cunosc foarte multe detalii și nici nu prea mă interesează ce se întâmplă. Eu sunt focusat pe teren și la antrenament”, a spus Pașcanu despre noul conflict apărut în Giulești

În urma victoriei din această seară, Rapid urcă pe locul 7 și este la doar un punct de ultima poziție ce asigură calificarea în play-off, ocupată de Sepsi Sfântu Gheorghe, în timp ce Gloria Buzău rămâne în coada clasamentului cu 16 puncte adunate în 20 de etape.

Rares Pop si Alex Pascanu, DECLARATII dupa Rapid - Gloria Buzau 2-0