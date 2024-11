Sâmbătă, 9 noiembrie, de la ora 21:00, giuleștenii vor primi vizita “Bătrânei Doamne” în etapa 16. Înaintea meciului Rapid – UTA Arad, Alex Pașcanu a discutat despre următorul test din campionat și i-a rugat un lucru important pe suporteri.

Alex Pașcanu, semnal de alarmă înainte Rapid – UTA Arad: “Suporterii să se aștepte la un meci greu”. Ce promisiune le-a făcut fanilor

Rapid – UTA Arad va fi unul greu și își dorește ca suporterii giuleștenilor să fie aproape de echipă, așa cum au fost și la ultimele meciuri. Fundașul formației din Crângași le promite fanilor o nouă victorie acasă.

ADVERTISEMENT

“O să fie un meci cu o echipă bună. Din fericire, am avut o zi în plus față de săptămâna trecută pentru a ne reface. Sper să fim mai bine din punct de vedere fizic.

Suporterii să se aștepte la un meci greu și să ne ajute așa cum ne-au ajutat până acum la fiecare meci acasă și în deplasare. Din punctul ăsta de vedere sunt cei mai buni.

ADVERTISEMENT

Sper să le mai aducem o bucurie și să luăm încă trei puncte. Prefer victoria cu orice preț. Să se repete un Farul. Ideal ar fi să luăm cele trei puncte și după aceea vom vedea”, .

Cum a ajuns Pașcanu să joace în Spania. Un fost coleg de la FC Voluntari l-a ajutat

“La FC Voluntari am jucat fundași central alături de Achim. Am jucat câteva meciuri și cu Armaș. Am jucat și în trei fundași. Aveam echipă foarte bună. M-am împrietenit atunci cu Pablo de Lucas și ne înțelegem foarte bine și acum. Mi-a zis că ar trebui să joc în Spania. I-am zis că mi-ar plăcea.

ADVERTISEMENT

Impresarul lui avea un jucător la Ponferradina și atunci echipa avea nevoie de un fundaș central. Mi-a zis Pablo de Lucas dacă vreau să merg în liga a doua a Spaniei.

Voiam să îmi încerc norocul și acolo. Mă gândeam că merg într-o țară nouă, unde învăț și o limbă nouă și că o să fie frumos. Ponferradina era atunci o echipă care scăpase de la retrogradare miraculos și reușise să rămână în La Liga 2.

ADVERTISEMENT

Era pandemia atunci și am reușit să fac un sezon bun în primul an. Eram la un moment dat pe locul 7 și băieții se uitau unii la alții și erau uimiți de ceea ce reușeam atunci.

Echipa noastră era cotată ca fiind cea mai slabă atunci. Până la urmă, nu am mai avut suflu pe final de sezon, în ultimele 5 meciuri, și am ratat play-off-ul. A fost ceva incredibil pentru fanii de acolo. A fost ceva extraordinar. În al doilea an al meu acolo am avut, din nou, un sezon bun”, a spus Pașcanu la SUFLET DE RAPIDIST.

Alex Pașcanu, promisiune înainte de Rapid - UTA Arad