Alex Petricean, fost concurent MasterChef, desemnat cel mai bun chef din România

Alex Petricean este un tânăr talentat care a uimit pe toată lumea cu pasiunea lui pentru preparate, delicatese care acum sunt testate de toată lumea în restaurantul său propriu, Noua, pe care l-a deschis împreună cu iubita lui Roxana Hulpe, viitoare prezentatoare Focus la Prima tv.

FANATIK a aflat că tânărul bucătar a fost premiat de către Romanian Hospitality Awards cu titlul de cel mai bun chef din România. Practic, în țara noastră, fostul concurent MasterChef este recunoscut drept cel mai bun în domeniul său de activitate.

Nu este primul premiu pe care Alex Petricean îl ia, căci a fost desemnat, de asemenea, și în 2018 tot cel mai bun chef al anului.

Alex Petricean, de la MasterChef la cel mai bun chef din România

Povestea ambițiosului bucătar din România este oarecum neobișnuită, spunem asta pentru că majoritatea chefilor sunt pasionați de bucate de foarte tineri, iar la maturitate își pun în practică afinitățile pentru bucate.

Ei bine, Alex Petricean este fără doar și poate o persoană pe care gustul mâncării l-a schimbat, dar și invers. După 20 ani, fostul concurent de la MasterChef nu se gândea la bucătărie, ba chiar a fost în străinătate să facă studii în cu totul alt domeniu, însă, în cele din urmă, chemarea către meseria de bucătar a câștigat, și-a făcut curaj, a participat la prima ediție culinară de la Pro tv, unde a ocupat locul trei în competiție, în echipa lui Florin Dumitrescu, actual jurat de la Chefi la cuțite.

„Eu vin dintr-o familie de gurmanzi, în care lumea iubea să socializeze la masă. Așa că de mic mi s-a întipărit ideea de a mânca bine. Bunicii mei adorau să gătească. Iar atunci când mergeam la restaurant cu părinții mei, țin minte că eu eram mereu cel care cerea diferit de ei și de sora mea.

Apoi, am studiat o perioadă în străinătate și mi-a fost dor de gustul de acasă. Atunci am înțeles că există mâncare fără gust. Și de dor de casă, am început să vorbesc cu mama și să gătesc mâncăruri de acasă. Îmi era dor de mâncarea de acasă și s-a aprins ceva în mine. Am început să apreciez mâncarea mult mai mult și de la economist am ajuns în doar șase luni să intru în bucătărie”, a mărturisit tânărul chef pentru life.ro.

După această experiență, Alex Petricean a lucrat pentru diferite restaurante renumite din Capitală, unde și-a pus amprenta pe meniurile de care s-au bucurat mii de oameni. De ceva timp, tânărul de 34 de ani și-a deschis propria afacere, o bucătărie altfel, cum îi place să-i spună, împreună cu cea care urmează să-i devină soție. Culmea este că chef-ul și-a găsit jumătatea tot la Pro tv, locul în care a devenit și remarcat pentru bucatele sale.



FANATIK a aflat că la gala Romanian Hospitality Awards, organizată la Stejarii, în Capitală, Alex Petricean a fost desemnat cel mai bun chef al anului, premiu pe care l-a primit onorat. „Chiar dacă este neglijată de către statul român și fără nici o soluție reală compensatorie, industria ospitalității este încă în picioare, antreprenoriii cresc și se reinventează. Investitorii și antreprenorii din HoReCa alocă fonduri suplimentare pentru revenire, ajută comunitatea afectată de criza Covid-19 prioritatea lor fiind acum sa își țină angajații aproape”, a declarat Florin Maxim, fondator al Hospitality Culture Institute.

Pentru acest eveniment, 130 de experți au jurizat fiecare componentă a ospitalității românești. Cele 16 categorii de jurizare au primit premiul pentru cel mai bun restaurant, cafenea sau hotel, dar și furnizorul anului, cel mai bun antreprenor, bucătar sau brand de livrare de mâncare.

Așadar, pentru categoria cel mai bun chef din România, conform Romanian Hospitality Awards, au fost premiați:

Locul 1: Alex Petricean

Locul 2: Adi Hădean

Locul 3: Joseph Hadad

Vestea a fost încă una primită cu bucurie în familia lui Alex Petricean, mai ales că în această perioadă au loc schimbări, după ce logodnica sa, Roxana Hulpe, a renunțat la meseria de reporter al Știrilor Pro tv în favoarea unui post de prezentatoare al jurnalului de știri Focus de la Prima TV, după cum FANATIK a declarat în exclusivitate.