Alex Pop a ironizat-o pe FCSB după ce a plecat de la Dinamo în Israel: „Nu exista scenariu mai fericit”

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Alexandru Pop (26 de ani), atacantul lui Dinamo, a fost vândut la Hapoel Ironi Kiryat Shmona. Marți, 8 septembrie, fotbalistul născut la Bunos Aires a plecat spre Israel și a oferit câteva declarații pe aeroport.

Alex Pop, după transferul în Israel

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . Fostul jucător al Oțelului a plecat în „Țara Sfântă”, la Hapoel Ironi Kiryat Shmona, potrivit sumei de 150.000 de euro. Pop a jucat un an și jumătate în „Groapă”. Vârful de atac a bifat 67 de apariții în tricoul roș-alb, reușind să înscrie 6 goluri.

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Marți, 8 septembrie, înainte de plecarea în Israel, fotbalistul născut la Buenos Aires a fost surprins la aeroport alături de soția sa și de impresar și a vorbit despre noua etapă din cariera sa. Transferul la Hapoel Ironi Kiryat Shmona s-a făcut imediat după ce

„Dacă m-ai fi întrebat cum aș fi vrut să-mi iau rămas bun de la Dinamo, nu cred că exista un scenariu mai fericit decât ăsta – victorie în derby (n.r – 2-1 contra lui FCSB). Mă bucur că s-a întâmplat așa. Încep un capitol nou. Merg alături de familia mea într-o țară nouă. E prima experiență în afară. Există emoții. Abia aștept să ajungem acolo și să vedem cum o să fie. E un obiectiv pe care mi l-am propus încă de când am ajuns la seniori. Mi-am dorit să fac pasul la Liga 1, să am evoluții constante, iar mai apoi să fac pasul afară. Acum s-a întâmplat după această experiență la Dinamo”, a declarat Alex Pop.

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Reacție savuroasă a fostului atacant dinamovist: „Zici că mă duc în Dubai”

Pentru Alex Pop, transferul în Israel reprezintă prima experiență în afara granițelor. El a mai jucat la Farul, U Cluj, Unirea Dej, Oțelul și Dinamo. Ela explicat de ce a ales să meargă în „Țara Sfântă”. „Israel pentru că de acolo a venit oferta. Echipa și-a dat interesul cel mai mult, Am vorbit cu conducerea de acolo, cu antrenorul. Mi-a plăcut felul în care au vorbit cu mine, erau informați despre mine, știau multe lucruri care m-au impresionat.

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Știu că nu e cea mai sigură zonă în care să joci. E un risc asumat, am cântărit plusurile și minusurile și am ajuns la această decizie. Am vorbit cu alți români de acolo, care mi-au spus cât de frumos e acolo. Toți mi-au făcut o reclamă la Israel de zici că mă duc în Dubai”, a mai spus Pop.

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Pop speră să fie campion cu Dinamo

Locul 8 în sezonul trecut, Kiryat Shmona are trei puncte după primele trei etape în Israel. Până să ajungă la noua echipă, Alex Pop a ținut să le transmită dinamoviștilor să îi păstreze o medalie de campion. „Le urez dinamoviștilor numai bine, sănătate și sper ca acesta să fie sezonul în care aduc trofeul acasă. M-aș bucura enorm pentru ei. E un grup extraordinar, caractere foarte bune, care merită ce e mai bun. Au suportat povara clubului mare, multe critici de-a lungul timpului, iar acum merită să aibă această bucurie. M-aș bucura din tot sufletul să câștige titlul și să mă invite și pe mine la petrecere”, a conchis Pop.