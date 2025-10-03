Alex Pop, dezvăluiri după începutul de coşmar de la Dinamo: „Era un bolovan care se mărea şi devenea tot mai greu”

Alex Pop a fost eroul lui . Atacantul venit de la Oțelul în prima zi a lui 2025 a marcat ultimul gol al întâlnirii în minutul 90 și a smuls un punct din Bănie, Dinamo fiind prima echipă care pleacă neînvinsă din Craiova în acest sezon.

Alex Pop, despre startul de la Dinamo: „Început frumos, a urmat seceta”

A fost doar a doua reușită pentru Alex Pop în tricoul alb-roșu. Precedenta venise pe terenul celeilalte Universități, la Cluj, în etapa 7. Atunci a înscris singurul gol al meciului, tot pe final, în minutul 89. Gol de 3 puncte. Două reușite în ultimele 5 etape, deși Alex Pop n-a fost niciodată titular și a prins cumulat mai puțin de o oră de joc.

Un randament excelent, diametral opus de startul său în tricoul lui Dinamo. Adus pe 1 ianuarie 2025, fostul gălățean n-a marcat până la finalul lunii august, deși a intrat de pe bancă în 14 partide.

„Perioada la Dinamo a început foarte frumos, cu toată primirea și așteptările care erau. Nivelul era mai ridicat din toate punctele de vedere. M-am bucurat să fiu aici. A urmat o perioadă dificilă pentru mine prin prisma realizărilor individuale. Nu mai trecusem printr-o așa secetă. Nu a trecut niciodată mai mult de o lună fără să marchez vreun gol, nicăieri pe unde am mai fost”, a mărturisit Alex Pop la FANATIK DINAMO.

Cum a scăpat Alex Pop de presiunea lipsei golurilor la Dinamo: „Ajutor de la mental coach”

După mai bine de jumătate de an fără gol la Dinamo, Alex Pop a început să resimtă presiunea. De multe ori, așa cum recunoaște chiar el, o presiune autoexercitată. A fost nevoie de ajutor profesionist, din partea unui mental coach, pentru a depăși momentul.

„La Dinamo, au trecut luni bune și nu reușeam să găsesc drumul spre gol sau pase de gol. Presiunea asta tot creștea în mine și era ca un bolovan care se mărea și pe care îl căram după mine. Era tot mai greu. Lumea îmi spunea să stau liniștit că va veni și golul. Dar când vrei mai mult de la tine, îți pui presiunea asta singur în spate și nu e cel mai bun lucru.

Cele mai bune rezultate le-am avut când am înțeles că trebuie să las bolovanul deoparte. Am avut parte și de ajutor de la mental coach, discuții cu familia, cu staff-ul tehnic. Ușor-ușor am înțeles și am încercat altceva. Acum sunt mai liniștit și mă bucur că s-a rezolvat și din acest punct de vedere”, a recunoscut Alex Pop la FANATIK DINAMO.

Ce spune Alex Pop despre plecarea de la Dinamo

Lipsa de reușite din finalul sezonului trecut a ridicat semne de întrebare în privința transferului lui Alex Pop de la Oțelul la Dinamo. Un atacant fără goluri poate fi considerat o mutare ratată. Și nu de puține ori, clubul alege să renunțe la serviciile lui.

Însă în cazul lui Alex Pop și Dinamo nu a fost vorba despre așa ceva. „Nu au fost discuții de niciun fel legate de plecarea mea de la Dinamo. Nici clubul nu a spus nimic și nici eu nu îmi doresc asta”, a dezvăluit vârful „câinilor”.

Cum explică Alex Pop șirul de victorii pentru FCSB în derby-ul cu Dinamo

Se poate face chiar și o paralelă între Alex Pop și Dinamo. Lipsa de goluri a atacantul din ultimele luni seamănă cu lipsa de victorii a lui Dinamo în derby-urile cu FCSB. . Despre acest lucru a vorbit și Alex Pop la FANATIK DINAMO:

„Problema cu FCSB a fost că de ani de zile nu reușeam să facem punct sau puncte importante. Se adunase acest lucru și știam cât de important este pentru suporteri. În momentele în care nu am reușit în fața lor ne părea mai mult rău pentru ei decât pentru noi.

Dezamăgirea era mare pentru că nu reușeam să ne impunem. Presiunea era mare de la meci la meci, pentru că nu reușeam să îi batem, deși jucam bine. Nu am avut șansă în multe momente. Cum nici eu nu am avut noroc să bag mingea în poartă în anumite meciuri. A lipsit puțin și norocul”.