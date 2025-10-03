Alex Pop îşi caracterizează colegii de la Dinamo! Ce spune de Cîrjan, Stoinov şi Armstrong: “Vorbeşte cu accent scoţian! Kopic i-a spus să îşi ia profesor de engleză”

Transferat în luna ianuarie, de la Oțelul Galați, pentru 100.000 de euro, Alex Pop a avut un start de coșmar pentru Dinamo și nu a punctat sau pasat decisiv timp de vreme îndelungată.

Alex Pop dă cărțile pe față: cum vede lotul lui Dinamo și ce spune de concurenții pe post, Karamoko și Perica

pe care bucureștenii au câștigat-o, 1-0. Pentru Pop a mai venit încă un gol, în meciul de la Craiova, unde a marcat de asemenea pe final, în minutul 90, iar astfel Dinamo a reușit un egal, 2-2, cu oltenii. Atacantul vorbește acum despre colegii săi și le-a făcut o caracterizare unora dintre ei.

„Ca lot, tind să cred că suntem cel puțin la fel de buni ca anul trecut. Dacă nu cu puțin peste. Mazilu face separat, încă nu este sută la sută. Am schimbat câteva vorbe, e bine psihic. Nu ne-am intersectat la Viitorul, nu. Da, facem caterincă și râdem de el în fiecare zi, inclusiv Mister îi spune să-și ia profesor de engleză, să învețe engleză. El vorbește cursiv, fluent, dar în accentul scoțian, așa că mereu îl întrebăm de două-trei ori ca să înțelegem ce vrea să zică.

Stoinov e foarte matur, nu ai spune niciodată că ar avea 19-20 de ani. E mult mai matur față de vârsta lui. Și pe teren, și în afara lui, își vede de treaba lui, nu vorbește neîntrebat, nu deranjează pe nimeni, e la locul lui. E frustrant când ești rezervă, e o situație nouă pentru mine. Pe unde am fost m-am impus, eram jucător de bază. E o situație delicată, dar nu-mi pierd speranța, de asta muncesc, să ajung să fiu indispensabil pentru echipă. Așa e în fotbal”, a spus Alex Pop, la

Cătălin Cîrjan, căpitanul ideal pentru Dinamo? Concluzia clară trasă de Alex Pop

Jucătorul crescut de Universitatea Cluj a avut numai cuvinte de laudă pentru Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, cel despre care spune că ‘e primul care vine la antrenament și se pregătește exemplar’.

„Sunt convins că toată munca o să dea roade până la urmă. Asta e cel mai important, că eu fac tot ce ține de mine să fiu mai bun. Karamoko este tipul de jucător pus pe glume, de caterincă, s-a integrat foarte bine. Dă randament oriunde e folosit. Cătălin Cîrjan merită să fie căpitan pentru felul în care se pregătește, în fiecare zi e primul la bază, ajunge înaintea tuturor, pleacă și printre ultimii. E genul ăla de jucător care stă cu orele în plus în sală.

Nu o să auzi niciodată ceva rău despre el. Are personalitate, chiar reflectă imaginea lui Dinamo, e iubit de oameni. Merită să poarte banderola. E important că grupul l-a acceptat încă de prima dată, nu a fost nimeni să conteste asta, iar asta i-a dat încredere. Perica, da, cu siguranță, e mai mult un 9 clasic, iar Karamoko e mai agil, mai rapid. Perica îți bagă mingea în poartă din aproape orice poziție, e genul ăla de atacant”, a spus Alex Pop, la FANATIK DINAMO.