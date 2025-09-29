Sport

Alex Pop la "Fanatik Dinamo", marți, 30 septembrie, ora 13:30! Cristi Coste, show alături de atacantul „câinilor"

Jurnalistul Cristi Coste, moderator al emisiunii FANATIK DINAMO, vă așteaptă la o nouă ediție marți, 30 septembrie, de la ora 13:30, alături de Alex Pop
29.09.2025 | 17:50
Alex Pop la Fanatik Dinamo marti 30 septembrie ora 1330 Cristi Coste show alaturi de atacantul cainilor
Alex Pop la „Fanatik Dinamo", marți, 30 septembrie, ora 13:30! Cristi Coste, show alături de atacantul „câinilor"

Alex Pop, atacantul ajuns la Dinamo București după ce a impresionat în tricoul celor de la Oțelul Galați, este invitatul lui Cristi Coste la emisiunea FANATIK DINAMO, care va avea loc marți, 30 septembrie, ora 13:30, LIVE pe FANATIK.RO.

Alex Pop, invitatul lui Cristi Coste la „Fanatik Dinamo”. Show-ul e marți, 30 septembrie, de la ora 13:30

FANATIK continuă să aibă invitați de marcă la emisiunea FANATIK DINAMO. În ediția de marți, 30 septembrie, jurnalistul Cristi Coste va fi în dialog cu atacantul lui Dinamo București, Alex Pop.

Fotbalistul în vârstă de 25 de ani a intrat în „haită” în iarna anului trecut, însă în primele sale meciuri nu a reușit să impresioneze, așa cum obișnuise pe toată lumea la Oțelul Galați. În noul sezon, Alexandru Pop a reușit să înscrie de două ori în primele 10 etape și pare că este pe drumul cel bun. Mai mult decât atât, el a marcat golul egalizator al „câinilor” în derby-ul contra Universității Craiova.

Atacantul și-a început cariera la echipa înfrâțită cu Dinamo, U Cluj, urmând să facă două sezoane bune pentru Unirea Dej. În tot acest timp, Pop a aparținut de Viitorul, iar în anul 2023 a fost cedat la Galați, sub comanda lui Dorinel Munteanu, și a făcut o stagiune foarte bună, cu 11 goluri și 3 asisturi în 36 de partide.

Alex Pop va discuta despre adaptarea la Dinamo, dar și despre multe alte amintiri și momente speciale din cariera sa. FANATIK.RO vă invită așadar să nu ratați un podcast de cel mai înalt nivel, cu un invitat din familia lui Dinamo.

Cum poți vedea live emisiunea „Fanatik Dinamo”

Marți, 30 septembrie, de la ora 13:30, fanii „câinilor”, dar și toți pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe FANATIK.RO emisiunea FANATIK DINAMO. Premiera show-ului dedicat dinamoviștilor va fi transmisă în această săptămână miercuri, de la ora 10:30, pe platformele Facebook și YouTube.

Suporterii, în special cei dinamoviști, vor putea urmări materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii FANATIK DINAMO. Nu ratați emoția și dedicarea pentru clubul roș-alb, disponibile doar pe FANATIK.RO, site-ul exclusivităților!

