Alex Pop, născut la Buenos Aires! Povestea senzaţională a atacantului de la Dinamo: „Nu înţelegeam ce spun copii la grădiniţă!”

Alex Pop are un start pozitiv de sezon la Dinamo, reușind să marcheze două goluri extrem de importante, în victoria cu U Cluj (1-0) și în remiza contra Universității Craiova, 2-2. Invitat la emisiunea FANATIK DINAMO, atacantul născut în Argentina a vorbit despre copilărie, dar și despre primii ani în fotbal.

Cum au ajuns părinţii lui Alex Pop în Argentina

Alex Pop s-a născut pe 1 februarie 2000, la San Antonio de Areco, un oraș din provincia Buenos Aires. Tânărul fotbalist a vorbit la emisiunea FANATIK DINAMO despre primii ani ai vieții. „În 1996 s-au mutat părinții mei în Argentina. Inițial, tatăl meu a lucrat în Statele Unite, la o companie, aveam o mătușă acolo, iar mama era încă în țară, nu erau căsătoriți încă. Apoi, s-a întors în România, s-au căsătorit și au mers împreună în Argentina, prin mătușa respectivă, le-a găsit un job.

Lucrau la o companie de mezeluri, pe partea de producție dacă bine țin minte. Așa au ajuns în Argentina în 1996 și au stat până în 2002. În 2000 am apărut eu. Nu mai am amintiri din Argentina, absolut nimic, ai mei au poze, dar acestea nu mai îmi spun nimic. Din păcate, am uitat, dar am stabilit de curând că atunci când vom avea timp toți o să mă ducă înapoi să-mi arate locurile. Ai mei încă au prieteni, țin legătura cu oameni de acolo”, a afirmat Pop în cadrul dialogului cu Cristi Coste.

La grădiniţă nu vorbea deloc română: „Nu înţelegeam ce spun copii”

Pop a revenit în țară alături de familie la vârsta de 3 ani și s-a lovit de barajul lingvistic, peste care a trecut însă foarte rapid. „Primele amintiri pe care le am sunt de la 3 ani, când m-au dat la grădiniță ai mei, la bunici, la Huedin, lângă Cluj. Eu nu vorbeam română deloc, doar spaniolă, nu înțelegeam deloc română. M-au dat special acolo o perioadă, ca să învăț limba, până să mă aducă înapoi la Cluj la grădinița normală.

Nu înțelegeam ce spuneau copiii la grădiniță și mă întorceam tot timpul acasă la ai mei și le spuneam ‘Papa, estos chicos son locos’. În capul meu, credeam că sunt nebuni copiii, că ei vorbeau și eu nu înțelegeam. Nu mi-a fost greu cu limba română, am învățat-o foarte repede, fiind și copil. După aceea am uitat foarte repede spaniola, din păcate. Mai înțeleg, dar nu am mai avut ocazia să vorbesc”, a declarat fostul internațional de juniori la FANATIK DINAMO.

Îndrăgostit de minge de mic: „Aveam 100 pe acasă”

Atacantul lui Dinamo a dezvăluit și în ce context a făcut primii pași în fotbal: „Prima minge o aveam cred că încă din Argentina, îmi spuneau ai mei că în orice magazin intram, primul lucru pe care îl doream era o minge. Tot timpul îmi cumpărau mingi, aveam câte 100 pe acasă, de toate dimensiunile.

Cu toate astea, primul sport pe care l-am practicat n-a fost fotbalul. Au mai fost câteva încercări eșuate, am făcut dans sportiv o perioadă, karate, înot. Până la urmă, m-au dat la fotbal, la 6 ani, la Școala de Fotbal Ivansuc, acolo am început. Vreo șase luni am stat acolo, după care am făcut pasul la CFR”.

A plecat de la CFR Cluj la U Cluj: „Decizia a fost luată în familie”

În timpul junioratului, Alex Pop a evoluat atât pentru CFR Cluj, cât și pentru rivala Universitatea. „CFR o ducea bine în perioada aceea și de aceea tata a zis să mergem acolo. La CFR am stat până la 12 ani, după care am plecat la U Cluj. Mă mai luau antrenorii de la CFR și la grupele mai mari, fiind unul dintre cei mai buni, însă, când am făcut pasul la U Cluj a fost o decizie luată în familie, cu tata mai mult, pentru că îi plăcea mai mult cum juca echipa în perioada respectivă. (n.r. tatăl tău e suporter al lui U?) Da, a și jucat volei la U Cluj în prima ligă”, a spus fotbalistul lui Dinamo, .

Academia Hagi l-a ochit la 12 ani: „Am rămas liber după falimentul lui U Cluj”

Deși debutase deja la nivel de seniori în tricoul Universității Cluj, la vârsta de doar 16 ani, Pop a trecut în 2016 la Academia Hagi: „Încă din 2012 am cochetat cu cei de la Academia Hagi, mă voiau încă de atunci. În perioada respectivă, eu mi-am dorit să merg, familia mea și-a dorit să merg la Constanța, dar nu am fost lăsat de către cei de la U Cluj. Apoi, în 2016, când U Cluj a intrat în faliment și au început de la zero în liga a patra, toți jucătorii au rămas liberi, inclusiv cei de la academie. Atunci am putut să merg la Constanța, ei mă voiau în continuare”.

Sezon excelent la Unirea Dej: „Toţi eram din zonă, prieteni de mici”

În 2021, după doi ani petrecuți sub formă de împrumut la U Cluj, Alex Pop a fost trimis de Farul la Unirea Dej timp de un sezon, urmând să semneze apoi definitiv cu gruparea din județul Cluj. Acesta a avut o perioadă excelentă în divizia secundă, marcând 15 goluri în cele două sezoane petrecute la Dej.

„Partea frumoasă și interesantă în toată ‘gașca nebună’, cum eram numiți în perioada respectivă la Dej, era că marea majoritate eram de aceeași vârstă, tineri, și foști colegi, toți eram din zonă, prieteni de mici. Dragoș (n.r. Mititaru) a luat echipa din Liga 3 cu un an înainte și a promovat în Liga 2. Am terminat contractul cu U Cluj și m-a sunat Dragoș. M-am dus, mi-a plăcut cum a vorbit cu mine, mi-a plăcut ce se vorbea despre el, am semnat”, a declarat fotbalistul lui Dinamo în exclusivitate pentru FANATIK.

Adus de Dorinel Munteanu la Oţelul Galaţi: „Se apropie mult ca stil de Gică Hagi”

După ce a impresionat la Unirea Dej, Pop a semnat în 2023 cu Oțelul Galați, unde și-a făcut debutul în Superligă. Atacantul a făcut o comparație între Dorinel Munteanu, tehnician care se afla pe banca gălățenilor la acel moment, și Gică Hagi. „După patru ani la Liga 2, s-a ivit ocazia să fac pasul către prima ligă, prin Dorinel, care m-a vrut acolo, așa am ajuns la Galați. Am jucat contra lor în Liga 2, ei atunci au promovat, mă știa.

Dorinel Munteanu se apropie mult ca stil de Gică Hagi, când vorbim de severitate, de faptul că își doresc în fiecare zi mai mult de la echipă, de la jucători, nu o lasă nicio secundă mai moale. Te țin în priză tot timpul, au fost două experiențe foarte benefice pentru mine”, a afirmat Alex Pop la FANATIK DINAMO.

Impresarul îi este şi naş: „Avem o relaţie foarte strânsă”

Fotbalistul lui Dinamo a dezvăluit că are o relație excelentă cu impresarul său, Rareș Pop, care îi este și naș de cununie: „Înainte de a-mi fi impresar, Rareș îmi e naș de cununie, suntem familie. E foarte important ca relația jucător – agent să fie una deschisă, să te înțeleagă. Altfel vorbești cu el, altfel îi spui când nu îți convine ceva, când crezi că ceva nu e în regulă la club. Ai o altă deschidere, nu ți-e groază, e foarte important. Am semnat cu Rareș când am mers la Galați”. .