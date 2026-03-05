Alex Pop nu a observat lipsa PCH din repriza secundă: „Nu ne privește”. Ce a spus despre semifinala cu Universitatea Craiova

ADVERTISEMENT

Dinamo s-a calificat în semifinalele Cupei României Betano pentru prima dată de la implementarea noului format. „Câinii roșii” au trecut de Metalul Buzău în sferturile de finală, iar repriza a doua a adus un incident nedorit. Peluza Sud a lui Dinamo nu a fost lăsată să intre pe „Arcul de Triumf”, așa că PCH a părăsit arena în minutul 52. Marcatorul unicului gol nu a observat acest lucru, fiind complet concentrat pe joc.

Ce a spus Alex Pop despre protestul PCH din meciul Dinamo – Metalul Buzău din Cupa României Betano

Dinamo nu a defilat împotriva divizionarei secunde, așa cum fanii s-ar fi așteptat. Buzoienii au pus destule probleme formației lui Kopic, însă în final nu au avut destulă forță pentru a înscrie măcar un gol în poarta lui Alex Roșca. Peluza Cătălin Hîldan s-a prezentat la meci pentru a-și susține favoriții, însă în minutul 52 s-a întâmplat un lucru la care nimeni nu s-ar fi așteptat.

care s-au prezentat în fața „Arcului de Triumf”, însă nu au putut intra pe stadion. Alex Pop, unicul marcator al partidei, a recunoscut că nu le-a simțit lipsa până spre finalul partidei, deoarece era mult prea concentrat pe ceea ce avea de făcut în teren.

„S-au prezentat bine astăzi. Ați văzut cum a fost și la FC Argeș și am vorbit în vestiar că nu vrem să avem surprize. Mă bucur că am reușit să obținem victoria. Și ei joacă, și ei sunt fotbaliști. Putea să fie 5-0 sau 1-0, când joci cu echipele din diviziile inferioare, ei se motivează foarte bine și pot face surprize.

Până spre final, nici nu am observat că au plecat. Eram în febra jocului și nu am stat să mă uit în tribune. Noi ne-am făcut treaba pe teren, alte discuții nu ne privesc pe noi. Cupa României este un obiectiv clar al nostru. Mai sunt două meciuri care îți pot aduce un loc în Europa League. În campionat este mult mai greu, este o bătălie mult mai lungă. Fiecare meci are importanța lui. Acum două sezoane am bătut Craiova în semifinale, când jucam la Oțelul, iar în finală ne-a bătut Corvinul”, a spus Alex Pop, conform

Cristi Mihai nu se aruncă în declarații. Ce a spus despre obiectivele lui Dinamo

Deși Cristi Mihai a ales să fie modest la flash-interviu. Dacă în Bănie se vorbește clar și răspicat despre event, mijlocașul „câinilor” recunoaște că la Dinamo se vrea doar Cupa și o clasare cât mai sus în clasament.

„Nu pot să zic că suntem mulțumiți de joc. Știam că va fi un meci de luptă, ne-am pregătit pe ambele fronturi. Am zis că dacă putem să jucăm posesie și să atacăm pe lateral, o vom face, dacă nu, ne vom lupta cu ei. Ne dorim să câștigăm cu Craiova. Am făcut de două ori egal cu ei și trebuie să câștigăm cu ei. Cupa este cel mai scurt drum și trebuie să dăm tot ce putem.

Va fi un meci greu. În primul rând, trebuie să câștigăm pentru a ajunge în finală, iar apoi vom vedea cu cine vom juca. Nu vreau să vorbesc despre event. În Oltenia se poate vorbi ce vor ei, nu mă interesează. La Dinamo se vorbește de Cupa României și de o clasare cât mai bună în campionat. Mă bucur că nu mai am accidentări. Anul trecut am traversat o perioadă destul de grea”, a spus Cristi Mihai pentru sursa citată.