Alex Pop, OUT de la Dinamo? De ce depinde soarta atacantului și ce se întâmplă cu Gnahore

ADVERTISEMENT

Soarta lui Alexandru Pop (26 de ani) stă în mâinile Atacantul, care a venit de la Oțelul Galați, i-a lăsat cu ochii în soare pe roș-albi la barajul cu FCSB. exact când s-a jucat derby-ul pentru ultimul loc de Europa.

Ce se întâmplă cu Alex Pop, după ce a ratat barajul Dinamo – FCSB 1-2

Alexandru Pop mai are contract cu Dinamo până vara viitoare, dar atacantul ar putea pleca acum din „Ștefan cel Mare”. Fotbalistul venit de la Oțelul Galați a dezamăgit conducerea în momentul în care și-a programat nunta chiar când s-a jucat barajul pentru ultimul loc de Conference League, cu FCSB. Dacă soarta lui Pop va depinde de Nuno Campos, Andrei Nicolescu încă are speranțe că Eddy Gnahore va semna prelungirea contractului.

ADVERTISEMENT

„Depinde mult și de opțiunea noului antrenor. (n.r. – De Gnahore încă trageți?) Nu știu dacă e cuvântul potrivit. E foarte important să vedem ce discută antrenorul, cu directorul sportiv, cu el, cu jucătorul. Sunt foarte multe lucruri care țin de bucătăria internă”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cornel Dinu, verdict dur despre nunta lui Alexandru Pop: „Nu trebuia lăsat!”

La vremea respectivă, unul dintre cei mai mare contestatari ai lui Alexandru Pop a fost Cornel Dinu. . „Decadența neamului românesc este reală. Amatorism total. Răul se vinde. E o dramă.

ADVERTISEMENT

Trebuia să i se spună că serbările personale să le facă după ce se încheie tot sezonul. Și cu Pop, și fără Pop, Dinamo cam tot acolo era. Era doar petrecerea. Sezonul se încheie după ultimul meci al sezonului. Nu văd cum ar fi ajutat Pop pe Dinamo”, a declarat Cornel Dinu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT