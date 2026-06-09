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Alex Pop, OUT de la Dinamo? De ce depinde soarta atacantului și ce se întâmplă cu Gnahore

Alexandru Pop ar putea avea zilele numărate la Dinamo. Atacantul venit de la Oțelul Galați a creat o întreagă tevatură după ce a ratat barajul FCSB pentru că avea programată nunta
Cristian Măciucă
09.06.2026 | 09:00
Alex Pop OUT de la Dinamo De ce depinde soarta atacantului si ce se intampla cu Gnahore
EXCLUSIV FANATIK
Alex Pop, OUT de la Dinamo? De ce depinde soarta atacantului care a ratat barajul cu FCSB din cauza nunții. Ce se întâmplă cu Gnahore. FOTO: Fanatik
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Soarta lui Alexandru Pop (26 de ani) stă în mâinile noului antrenor de la Dinamo, Nuno Campos. Atacantul, care a venit de la Oțelul Galați, i-a lăsat cu ochii în soare pe roș-albi la barajul cu FCSB. Pop a avut programată nunta exact când s-a jucat derby-ul pentru ultimul loc de Europa.

Ce se întâmplă cu Alex Pop, după ce a ratat barajul Dinamo – FCSB 1-2

Alexandru Pop mai are contract cu Dinamo până vara viitoare, dar atacantul ar putea pleca acum din „Ștefan cel Mare”. Fotbalistul venit de la Oțelul Galați a dezamăgit conducerea în momentul în care și-a programat nunta chiar când s-a jucat barajul pentru ultimul loc de Conference League, cu FCSB. Dacă soarta lui Pop va depinde de Nuno Campos, Andrei Nicolescu încă are speranțe că Eddy Gnahore va semna prelungirea contractului.

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„Depinde mult și de opțiunea noului antrenor. (n.r. – De Gnahore încă trageți?) Nu știu dacă e cuvântul potrivit. E foarte important să vedem ce discută antrenorul, cu directorul sportiv, cu el, cu jucătorul. Sunt foarte multe lucruri care țin de bucătăria internă”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

Cornel Dinu, verdict dur despre nunta lui Alexandru Pop: „Nu trebuia lăsat!”

La vremea respectivă, unul dintre cei mai mare contestatari ai lui Alexandru Pop a fost Cornel Dinu. Legenda lui Dinamo consideră că „amatorism total” ceea ce s-a întâmplat cu fotbalistul pe care „câinii roșii” au plătit 125.000 de euro în iarna lui 2025. „Decadența neamului românesc este reală. Amatorism total. Răul se vinde. E o dramă.

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Trebuia să i se spună că serbările personale să le facă după ce se încheie tot sezonul. Și cu Pop, și fără Pop, Dinamo cam tot acolo era. Era doar petrecerea. Sezonul se încheie după ultimul meci al sezonului. Nu văd cum ar fi ajutat Pop pe Dinamo”, a declarat Cornel Dinu la FANATIK SUPERLIGA.

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ADEVARUL despre NUMIREA lui Nuno Campos la Dinamo. DEZVALUIRILE lui Andrei Nicolescu

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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