Alex Pop, OUT de la Dinamo? De ce depinde soarta atacantului și ce se întâmplă cu Gnahore

Soarta lui Alexandru Pop (26 de ani) stă în mâinile noului antrenor de la Dinamo, Nuno Campos. Atacantul, care a venit de la Oțelul Galați, i-a lăsat cu ochii în soare pe roș-albi la barajul cu FCSB. Pop a avut programată nunta exact când s-a jucat derby-ul pentru ultimul loc de Europa.
Alexandru Pop mai are contract cu Dinamo până vara viitoare, dar atacantul ar putea pleca acum din „Ștefan cel Mare”. Fotbalistul venit de la Oțelul Galați a dezamăgit conducerea în momentul în care și-a programat nunta chiar când s-a jucat barajul pentru ultimul loc de Conference League, cu FCSB. Dacă soarta lui Pop va depinde de Nuno Campos, Andrei Nicolescu încă are speranțe că Eddy Gnahore va semna prelungirea contractului.
„Depinde mult și de opțiunea noului antrenor. (n.r. – De Gnahore încă trageți?) Nu știu dacă e cuvântul potrivit. E foarte important să vedem ce discută antrenorul, cu directorul sportiv, cu el, cu jucătorul. Sunt foarte multe lucruri care țin de bucătăria internă”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.
La vremea respectivă, unul dintre cei mai mare contestatari ai lui Alexandru Pop a fost Cornel Dinu. Legenda lui Dinamo consideră că „amatorism total” ceea ce s-a întâmplat cu fotbalistul pe care „câinii roșii” au plătit 125.000 de euro în iarna lui 2025. „Decadența neamului românesc este reală. Amatorism total. Răul se vinde. E o dramă.
Trebuia să i se spună că serbările personale să le facă după ce se încheie tot sezonul. Și cu Pop, și fără Pop, Dinamo cam tot acolo era. Era doar petrecerea. Sezonul se încheie după ultimul meci al sezonului. Nu văd cum ar fi ajutat Pop pe Dinamo”, a declarat Cornel Dinu la FANATIK SUPERLIGA.