Sport

Alex Pop pleacă de la Dinamo după ce a jucat în derby-ul cu FCSB! Ofertă tentantă pentru atacant

Deși a început sezonul ca titular, Alex Pop (26 de ani) este tot mai aproape de a pleca de la Dinamo. Atacantul are o ofertă importantă din străinătate.
Traian Terzian
05.09.2026 | 23:44
Alex Pop pleaca de la Dinamo dupa ce a jucat in derbyul cu FCSB Oferta tentanta pentru atacant
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Alex Pop, la un pas de plecarea de la Dinamo după derby-ul cu FCSB. Sursă foto: Fanatik
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Transferat de Dinamo de la Oțelul Galați la începutul anului 2025, Alex Pop este foarte aproape să-și încheie aventura în tricoul ”câinilor”. Jucătorul ar putea pleca după victoria din derby-ul cu FCSB.

Pleacă Alex Pop de la Dinamo?

Intrat pe teren pe finalul meciului de pe Arcul de Triumf, din etapa a 8-a a SuperLigii, Alex Pop ar putea să fi jucat ultimele sale minute la Dinamo. Conducătorii clubului și-ar fi dat acordul ca jucătorul să părăsească ”haita”.

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Conform prosport.ro, atacantul ester dorit de echipa israeliană Kiryat Shmona. Dacă nu vor exista probleme, este de așteptat ca Pop să se despartă în zilele următoare de Dinamo și să semneze cu noua echipă.

Situația lui Alex Pop s-a complicat tot mai mult la Dinamo, odată cu venirea olandezului Dean Zandbergen. În acest moment, el a ajuns a cincea variantă pentru Nuno Campos, după titularii Musi și Karomoko, dar și a lui Zandbergen și Hintsa. În plus, ”câinii” așteaptă și revenirea după accidentare a lui George Pușcaș.

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Alex Pop a ratat barajul cu FCSB pentru că avea nuntă

Kiryat Shmona, care ocupă locul 7 în campionatul Israelului, se află în căutarea unui vârf de atac după ce l-a cedat pe peruanul Adrian Ugarizza la Hapoel Beer Sheva pentru suma de 750.000 de euro.

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În actualul sezon, Alex Pop a jucat 9 meciuri pentru Dinamo, 8 în campionat și unul în Cupa României Betano, reușind un gol și o pasă decisivă. Ambele realizări ale atacantului născut la Buenos Aires au venit la victoria cu 5-1 în fața Universității Craiova, din etapa a 2-a a SuperLigii.

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Pop a fost în centrul unui moment extrem de delicat la finalul sezonului trecut. El nu a putut juca în barajul cu FCSB pentru accederea în Conference League, deoarece în aceeași zi își programase nunta, iar alegerea sa i-a nemulțumit pe muți dinamoviști.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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