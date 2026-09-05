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Transferat de Dinamo de la Oțelul Galați la începutul anului 2025, Alex Pop este foarte aproape să-și încheie aventura în tricoul ”câinilor”. Jucătorul ar putea pleca după victoria din derby-ul cu FCSB.

Pleacă Alex Pop de la Dinamo?

Intrat pe teren pe finalul meciului de pe Arcul de Triumf, din etapa a 8-a a SuperLigii, Alex Pop ar putea să fi jucat ultimele sale minute la Dinamo. Conducătorii clubului și-ar fi dat acordul ca jucătorul să părăsească ”haita”.

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Conform , atacantul ester dorit de echipa israeliană Kiryat Shmona. Dacă nu vor exista probleme, este de așteptat ca Pop să se despartă în zilele următoare de Dinamo și să semneze cu noua echipă.

Situația lui Alex Pop s-a complicat tot mai mult la Dinamo, odată cu . În acest moment, el a ajuns a cincea variantă pentru Nuno Campos, după titularii Musi și Karomoko, dar și a lui Zandbergen și Hintsa. În plus, ”câinii” așteaptă și revenirea după accidentare a lui George Pușcaș.

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Alex Pop a ratat barajul cu FCSB pentru că avea nuntă

Kiryat Shmona, care ocupă locul 7 în campionatul Israelului, se află în căutarea unui vârf de atac după ce l-a cedat pe peruanul Adrian Ugarizza la Hapoel Beer Sheva pentru suma de 750.000 de euro.

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În actualul sezon, Alex Pop a jucat 9 meciuri pentru Dinamo, 8 în campionat și unul în Cupa României Betano, reușind un gol și o pasă decisivă. Ambele realizări ale au venit la victoria cu 5-1 în fața Universității Craiova, din etapa a 2-a a SuperLigii.

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Pop a fost în centrul unui la finalul sezonului trecut. El nu a putut juca în barajul cu FCSB pentru accederea în Conference League, deoarece în aceeași zi își programase nunta, iar alegerea sa i-a nemulțumit pe muți dinamoviști.