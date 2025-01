Alex Pop, uimit de impactul transferului la Dinamo: “Am primit mii de mesaje!”. Motivul pentru care a absolvit două facultăţi. Video

de la Oţelul Galaţi la Dinamo. Atacantul născut la Buenos Aires are planuri mari la noua echipă şi speră să pună umărul la sezonul excelent al “câinilor”.

Alex Pop, interviu după transferul la Dinamo: “Am fost primit senzaţional de club”

În cantonamentul din Antalya, Alex Pop a povestit că nu se aştepta ca transferul lui să aibă un asemenea impact. El a primit mii de mesaje şi chiar dacă e concurenţă acerbă în atac, asta nu-l descurajează:

“Am venit la un club foarte mare, am simţit asta încă din prima zi de la venirea mea. Am fost primit senzaţional de club, de staff, de conducere, în special de suporteri.

Foarte mulţi mi-au scris, mi-au dat mesaje, sper să le răsplătesc încrederea pe teren. Am primit mii de mesaje în care lumea mi-a spus că mă aşteaptă, că are încredere în mine.

Titlul ar fi ca un vis devenit realitate. Echipa trece printr-un moment bun. Îmi doresc să continuăm această muncă pe care băieţii au început-o în urmă cu câteva luni.

Concurenţa mă bucură. Mă va împinge să trag cât mai tare, să scot ce-i mai bun din mine. Concurenţa te duce la următorul nivel. Domnul Kopic m-a felicitat pentru transfer şi mi-a spus că am toată susţinerea lui”, a spus Alex Pop.

La botez le-am făcut pe toate, am primit palme pe tunel, am ţinut un speech, m-au pus să cânt”

A crescut la U Cluj, echipă a cărei ultraşi sunt înfrăţiţi cu cei de la Dinamo, aşa că nu i-a fost deloc greu să facă pasul la noua echipă. În schimb, noul jucător al lui Dinamo nu a scăpat de “botezul” colegilor:

“Tot timpul am avut această legătură. Fiind la U Cluj şi având această legătură cu Dinamo, am crescut cu acest spirit. La botez le-am făcut pe toate, am primit palme pe tunel, am ţinut un speech, m-au pus să şi cânt la masă.

Am cântat “Perfect” de la Ed Sheeran, nu prea mă pricep. M-a impresionat felul în care am fost primit şi condiţiile de aici. De la nutriţionist, la mental coach, toţi m-au primit bine aici.

Sper să aduc un plus, să îmi ajut echipa. Să continue munca pe care au început-o. Muncim pentru asta. Suntem sus, ne putem gândi şi la titlu, normal”, a spus Pop.

A absolvit două facultăţi: “Fotbalul este o chestie trecătoare”

Alex Pop este un fotbalist atipic. , Facultatea de Științe Politice, Administrive și ale Comunicării din Cluj, respectiv Facultatea de Sport de la Constanța:

“Am fost educat să nu las şcoala deoparte. Fotbalul este o chestie trecătoare, e important să ai un plan de rezervă. Îţi dezvoltă gândirea şi în teren, chestia asta cu educaţia. Planul meu este să continui în managementul unui club“.

“De la doi ani nu am mai fost în Argentina”

Născut la Buenos Aires, fotbalistul a spus că şi-ar dori să viziteze din nou Argentina. El nu a mai fost în “Ţara Tangoului” de la vârsta de doi ani, de când s-a întors în România alături de părinţi:

“Părinţii mei au muncit în Argentina timp de 6 ani de zile şi aşa m-am născut. În buletin am numele românesc, Alexandru, dar am certificatul de naştere de acolo.

Ai mei sunt mari fani Messi, am o grămadă de tricouri acasă. Aşa am crescut de mic, sunt în continuare mare fan. Nu m-am gândit să joc în Argentina, m-am gândit să merg să văd locurile natale.

De la doi ani nu am mai fost în Argentina şi am vorbit cu ai mei, când vom avea puţin timp liber vom merge pe strada în care m-am născut. Tatăl meu era fan River Plate, aşa că zic şi eu River Plate”, a povestit Alex Pop.

24 de ani are Alex Pop

1.200.000 de euro este cota de piaţă a lui Alex Pop