Alex Roşca sau Devis Epassy, cine ar trebui să apere poarta lui Dinamo? Verdictul italianului care a jucat 10 ani în SuperLiga: “Nu s-a gestionat bine situaţia!”

Dinamo a alternat în ultimul sezon portarul cu care a început meciurile. Atât tânărul Alexandru Roșca (22 de ani) cât și experimentatul Devis Epassy (33 de ani) s-au aflat între buturi, cel din urmă jucător primind mai multe minute însă. Alessandro Caparco (42 de ani), fostul antrenor cu portarii de la echipa din „Ștefan cel Mare”, a vorbit deschis despre situația celor doi.

Alessandro Caparco a dezvăluit ce a vorbit cu tânărul Alexandru Roșca. Lecția italianului pentru fotbalul românesc

Alessandro Caparco a lucrat la Dinamo din vara anului 2022 până la finele sezonului trecut. Fostul portar italian nu a apucat să colaboreze cu Devis Epassy, însă a făcut asta cu . Fostul membru din staff-ul dinamoviștilor a dat cărțile pe față despre situația lui Roșca, cel care ba a primit minute, ba a fost lăsat pe banca de rezerve. Caparco a explicat și ce trebuie implementat în fotbalul românesc când vine vorba de portari.

„Faptul că el n-a fost convocat la U21, dacă eram Pancone, nici eu nu l-aș fi chemat. Era la sfârșit, știa că nu ar fi jucat, și atunci tu ce trebuie să faci? Trebuie să pregătești deja portarul următor. Să înțeleagă ce înseamnă presiunea la U21, să știe ce înseamnă să porți tricoul naționalei. Mai ales că de Roșca nu se folosea, nu era portar titular.

Țin minte, eu mai vorbeam și în vară cu el, mă suna des. Cred că Alexandru Roșca simțea că la un moment dat Dinamo nu se va mai baza pe el. Pentru că, la început la Dinamo era o anumită strategie care pe parcurs s-a schimbat. Eu cred că o echipă ca Dinamo are tot timpul nevoie de un portar experimentat, un portar care știi sigur că dă randamentul acela. Și lângă el poți să îl crești pe Roșca.

Dar o chestie foarte importantă care trebuie explicată la portari, care în ultima perioadă s-a întâmplat și în România, înainte nu. Trebuie să existe portarul titular și portarul de rezervă. Trebuie să existe tot timpul. Eu sunt portar titular și tu ești portar de rezervă. Nu pot să fie doi portari la același nivel. Pentru că acolo se creează niște probleme mentale. De exemplu, la Craiova, când a fost Lazar în perioada aia foarte bun împreună cu portarul italian Pigliacelli. Nu apăra bine nici Pigliacelli, nu apăra bine nici Lazar. Trebuie să fie tot timpul diferența între titular și rezervă”, a spus inițial Alessandro Caparco.

Cum l-a caracterizat Alessandro Caparco pe Devis Epassy

Devis Epassy a ajuns la Dinamo în vara anului trecut. Portarul camerunez a jucat la începutul acestui an la Cupa Africii, unde a ajuns până în sferturi, iar naționala sa a fost scoasă din competiție de Maroc. Alessandro Caparco i-a făcut portretul în direct experimentatului portar, evidențiind prin ce se remarcă, de fapt.

„Epassy a avut o evoluție destul de bună, lăsând ultima perioadă în care a scăzut puțin după ce Dar a avut o evoluție tot timpul bună, e un portar care a ajutat Dinamo, are experiență. Are o energie pozitivă. Cred că așa reușește să compenseze limitele tehnice pe care le are. De multe ori e mai bine să ai un portar cu caracter, cu personalitate așa de bună, pozitivă.

Când a revenit de la Cupa Africii, Roșca se aștepta să fie titular, dar eu acolo aș fi procedat exact cum a procedat staff-ul de la Dinamo, adică dacă exista un portar titular, ăla e portarul, dacă este apt. Asta încercam să-i explic de multe ori și lui Roșca. De multe ori, eu aud șanse, șanse, șanse… În fotbal nu există șanse. În fotbal poate că se întâmplă ca portarul să ia roșu, cum s-a întâmplat la Roșca în perioada aia când a intrat, a apărat foarte bine și atunci a mers mai departe. Dar nu ți-a dat nimeni șansă. Ăsta a fost norocul tău, face parte din fotbal”, a mai spus italianul.

Alexandru Roșca sau Devis Epassy? Alessandro Caparco a explicat unde s-a greșit la Dinamo

Subiectul legat de . Alessandro Caparco a vorbit la rândul său pe această temă, explicând că situația lui Alexandru Roșca a fost gestionată greșit.

„Noi în perioada aia nu l-am gestionat bine, și vorbesc și de sus, de conducere. În perioada aia se vorbea de Roșca ca noul Lobonț. Eu vorbisem să nu îl trimitem la emisiune, nu îl trimitem aici, nu îl trimitem acolo. Încercam să nu îl ținem sub presiune, pentru că, la un moment dat, la prima greșeală i-ar fi sărit toți în cap. Și exact asta s-a întâmplat, dar acolo cred că a fost o gestiune greșită din partea noastră.

După a fost luată altă decizie, adică a fost adus un portar de experiență. Sezonul trecut, începuse Roșca în play-off, după s-a schimbat și a jucat Golubovic, după iar a intrat Roșca… Eu nu am fost de acord… Mai ales că tu știai că pe Golubovic nu te mai bazai. Roșca merita toate jocurile de atunci, după mine!”, a mai spus Alessandro Caparco la FANATIK DINAMO.

14 meciuri a strâns, până acum în acest sezon, Alexandru Roșca în poarta lui Dinamo

24 de partide și-a trecut în cont, până acum în acest sezon, Devis Epassy pentru Dinamo