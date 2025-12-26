News

Alex și Diana sunt tinerii morți în accidentul din Bistrița-Năsăud. Băiatul venise în țară de sărbători, iar fata își aștepta mama acasă

Detalii cutremurătoare despre victimele accidentului din Bistrița-Năsăud. Alex și Diana au lăsat în urmă familii îndurerate. Tânărul tocmai revenise în țară, iar Diana aștepta să-și revadă mama.
Ana-Maria Tomescu
26.12.2025 | 13:59
Alex și Diana sunt tinerii morți în accidentul din Bistrița-Năsăud. colaj Fanatik/ Foto Facebook
Apar detalii cutremurătoare despre victimele tragediei rutiere produse vineri, în a doua zi de Crăciun, în Bistrița-Năsăud. Alex și Diana, tinerii morți în accident, au lăsat în urmă familii îndurerate. Băiatul lucra în afara granițelor și tocmai se întorsese în țară pentru a petrece sărbătorile cu cei dragi. Diana își aștepta mama acasă, însă, din păcate, nu a apucat să o mai vadă.

Alex și Diana sunt tinerii morți în accidentul din Bistrița-Năsăud. Detalii sfâșietoare

Durere fără margini în comunitatea din Valea Bârgăului, localitatea din care erau victimele accidentului petrecut în a doua zi de Crăciun. Viețile a doi tineri, Alex Păvălean, de 23 de ani, și Diana Curtean, în vârstă de 20 de ani, au fost curmate brusc.  Alex era singurul copil al familiei, tatăl fiind angajat al Ocolului Silvic. El revenise recent din Germania, unde lucrase o perioadă, potrivit presei locale.

Tânărul se afla pe locul din dreapta BMW-ului scăpat de sub control, care a izbit mașina condusă de Diana.  La volanul BMW-ului se afla chiar vărul lui Alex, în vârstă de 20 de ani, care a ajuns în stare gravă la spital. Martorii spun că cei doi băieți se întorceau din club, arată Bistrițeanul.ro. Nu este clar, deocamdată, dacă aceștia au consumat alcool.

Diana nu a apucat să-și revadă mama

Și Diana era unicul copil al familiei. Locuia împreună cu bunica, mama ei fiind plecată la muncă în Spania. Ar fi trebuit să se revadă în următoarea perioadă, dar viața i-a fost curmată înainte ca reîntâlnirea să devină realitate. Tragedia petrecută de sărbători a zguduit întreaga comunitate, iar oamenii sunt șocați în urma dispariției fulgerătoare a celor doi tineri.

În ce stare se află șoferul care a provocat tragedia din Prundu Bârgăului

În ceea ce privește starea șoferului de 20 de ani, aflăm că acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale. „La Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița a fost adus în această dimineață un tânăr de 20 de ani, în stare gravă, politraumatizat, în urma unui accident rutier produs pe raza localității Prundu Bârgăului. Pacientul a fost adus la UPU-SMURD intubat și a fost transferat în sala de operație, unde este supus unei intervenții chirurgicale”, a transmis Camelia Strungari, purtător de cuvânt SCJU Bistrița, pentru Bistrițeanul.

Între timp, autoritățile desfășoară investigații pentru a afla cu exactitate cum s-a produs accidentul. Amintim că alerta a fost dată în această dimineață, în localitatea Prundu Bârgăului, după ce două mașini s-au ciocnit violent. Momentul impactului a fost surprins de camerele video și poate fi văzut AICI.

