Alex Stoian, noua „perlă” a lui Gigi Becali, dezvăluiri emoționante: „Am început să plâng!”. Cine a fost fotbalistul preferat de la FCSB

Alexandru Stoian este una dintre marile speranțe ale fotbalului românesc. Deși are doar 17 ani, atacantul ajuns în această iarnă la FCSB de la Farul lui Gică Hagi are ceva special. Stoian a vorbit despre copilăria sa, cine au fost idolii săi de mic și cum a decurs primul său antrenament de fotbal.

„Amintiri din copilărie” cu Alexandru Stoian. Cum a început tânărul atacant fotbalul

Alexandru Stoian este un tânăr de perspectivă al României și , unde împarte clasamentul cu fotbaliști precum Lamine Yamal sau Pau Cubarsi.

Având deja câteva evoluții în SuperLiga României, Stoian a atras atenția prin mișcările corpului atunci când este în posesia mingii, mulți analiști spunând că seamănă cu Messi la începuturile sale la Barcelona. Gigi Becali nu a ezitat și l-a cumpărat înainte ca altcineva să intervină.

Alexandru Stoian a oferit un interviu în care a vorbit despre începuturile sale în fotbal, dar și despre idolii săi atunci când era foarte mic. Mai mult, tânărul atacant a mărturisit că este fan FCSB de multă vreme:

„Părinții mei munceau în Madrid cu mult timp înainte să mă nasc eu. La 3 ani, m-am mutat în România pentru că aici erau bunicii mei. Aș vrea să învăț limba spaniolă pe viitor, dar să plec acolo… mai vedem. Mi-aș dori să joc la Barcelona, e visul meu de mic”, a spus Alexandru Stoian.

Alex Stoian: „Prima dată am început să plâng”

„Când eram mic, la școală, a venit domnul profesor Ionel Preda și mi-a dat un pliant. Mi-a zis că am antrenament la 18:00 și i-am zis că mă duc. Emoții mai mari ca atunci nu am avut niciodată. Am început să plâng, m-am dus la tatăl meu, care era la marginea terenului, să-i zic că nu mai vreau să stau. În cele din urmă, am rămas acolo și a început să îmi placă.

De mic mă jucam cu mingea, doar în poartă stăteam. Aveam mănuși de portar și făceam plonjoane, dar mi-a plăcut mai mult atacant, să dau goluri, Messi m-a inspirat.

În cartier la mine toți copiii eram pasionați de fotbal. Țineam cu FCSB, ne uitam la meciuri. Mergeam cu tataie în parc și-mi centra să dau cu capul. Locuiesc foarte aproape de bază, am mai prins pe aici jucători și am făcut poze, spre exemplu pe domnul Dică, dar preferatul meu era Florin Tănase, în perioada când era golgheter. Acum e o mândrie să împart același vestiar cu el, chiar m-a primit foarte bine aici”, a povestit Alexandru Stoian.